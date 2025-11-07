Language
    गाेंडा में फर्जी शपथ पत्र के सहारे लेखपाल की नौकरी प्राप्त करने का आरोपित गिरफ्तार

    By Ajay Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:35 AM (IST)

    गोंडा में, फर्जी शपथ पत्र के सहारे लेखपाल की नौकरी पाने के आरोपी त्रियंबकनाथ तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए कूटरचित दस्तावेज बनाने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, कर्नलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि देहात कोतवाली पुलिस ने ज्वैलरी की दुकान में चोरी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। खोडारे पुलिस ने तमंचे से फायरिंग करने के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। फर्जी शपथ पत्र के सहारे लेखपाल की नौकरी प्राप्त करने के आरोपित त्रियंबकनाथ तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

    प्रभारी निरीक्षक तरबगंज कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि गिरिजाशंकर तिवारी निवासी ढोढ़ेपुर 19 दिसंबर 2023 को दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि उसके भाई त्रियंबक नाथ तिवारी ने मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए कूटरचित नोटरी शपथ पत्र तैयार कर उनका फर्जी हस्ताक्षर व फोटो लगाकर लेखपाल की नौकरी प्राप्त कर ली है।

    छह नवंबर को आरोपित त्रियंबक नाथ तिवारी को रेतादल बाजार से गिरफ्तार किया गया है। उधर कर्नलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपित विनय गांधी उर्फ विनय गोस्वामी निवासी टेपरा कुंवरपुर अमरहा को गिरफ्तार किया है।

    देहात कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि चार नवंबर की रात में पांडेयपुर चौराहा स्थित सूरज ज्वैलर्स की दुकान का ताला तोड़कर चोर आभूषण चुरा ले गए थे। चोरी के आरोपित पूरे तिवारी निवासी छोटू उर्फ बाजी व मो. शरीफ उर्फ बाड़े को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उधर, खोडारे पुलिस ने तमंचे से फायरिंग करने के आरोपित रामतौल वर्मा निवासी ग्राम नरैचा को गिरफ्तार किया है।