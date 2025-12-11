Language
    Gonda Accident: सड़क दुर्घटना में पूर्व प्रधानाध्यापक समेत तीन की मौत, दंपती समेत पांच घायल

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पूर्व प्रधानाध्यापक सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दंपती समेत पांच लोग घायल हो गए।  ...और पढ़ें

    जागरण टीम, गोंडा। जिले के अलग-अलग मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल पूर्व प्रधानाध्यापक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दंपती समेत पांच लोग घायल हो गए।

    कर्नलगंज: नगर के विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार मिश्र के बेटे अखिलेश मिश्र उर्फ मिथुन का बुधवार रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अखिलेश मोहना छतौनी स्थित आशुतोष पतंजलि एवं पशुआहार केंद्र को बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। परसपुर-डेहरास मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    वजीरगंज: काशीपुर के जीपीएस इंटर कालेज के पास चार दिसंबर को आवारा कुत्ते से टकराकर घायल हुए पूर्व प्रधानाध्यापक ठाकुर प्रसाद पांडेय की बुधवार की रात में उपचार के दौरान मौत मौत हो गई। वह बेटे शैलेश के साथ बाइक से नवाबगंज के खड़ौवा से निमंत्रण से लौट रहे थे। विधायक तरबगंज प्रेम नरायन पांडेय ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

    बेलसर: गोंडा-बेलसर मुख्य मार्ग स्थित यूनिक एकेडमी के पास सोमवार की रात पिकअप की टक्कर से घायल मिश्रनपुरवा निवासिनी मिथलेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के पति हरिनाथ मिश्र की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा किया गया है।

    कटरा बाजार: उच्च प्राथमिक विद्यालय संदरियन पुरवा के प्रधानाध्यापक रवि कुमार तिवारी दुर्घटना में घायल हो गए।

    छपिया: मसकनवा गौरा चौकी मार्ग पर बुधवार रात हथिनी मोड़ के पास गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्राली से टकराकर बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान हथिगढ़ निवासी इंद्रजीत शर्मा उर्फ पिंटू व दिलीप गुप्ता के रूप में हुई है। थाना प्रभारी प्रबोध कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है।

    मोतीगंज: दर्जीकुआं-मनकापुर मार्ग पर फरेंदा के पास सड़क दुर्घटना में दंपती घायल हो गए। घायल केएन शर्मा बजाज पावर प्लांट में नौकरी करते हैं। पत्नी के साथ मनकापुर बाजार खरीददारी करने गए थे। वरिष्ठ उपनिरीक्षक राम भवन पासवान ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। कार को कब्जे में ले लिया गया है।