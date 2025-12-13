ट्रक की नीचे दबने से बाइक सवार देवर-भाभी समेत चार की मौत, गोंडा में दो हादसों से टूट गया परिवार

जागरण संवाददाता, गोंडा। गोंडा-लखनऊ मुख्यमार्ग पर नगर कोतवाली के अंबेडकर चौराहे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार देवर व भाभी की मौत हो गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मृतकों के परिवारीजन को सूचना दी। उधर परिवारीजन का रोरोकर हाल बेहाल है।

उधर तरबगंज थाना के तरबगंज-डुमरियाडीह मार्ग पर रायनपुर पुल के पास शुक्रवार देर रात हुई मार्ग दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। मोतीगंज थाने के वीरेपुर गांव के रहने वाले विनोद तिवारी अपनी भाभी लक्ष्मी तिवारी को लेकर मुख्यालय दवा कराने के लिए आए थे।

लक्ष्मी के भाई राजमणि तिवारी निवासी कलंदरपुर चौबे ने बताया कि दवा कराकर बहन अपने देवर के साथ मायके के लिए आ रही थी। रास्ते में अंबेडकर चौराहे पर ट्रक ने बाइक को रौंद दिया जिससे दोनों की मौत हो गई। बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया कि उसका भांजा तीन साल का है।

विनोद की शादी अभी नहीं हुई थी। मृतकों के गांव के लोग घटना से स्तब्ध है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि ट्रक व बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर तरबगंज-डुमरियाडीह मार्ग पर नारायनपुल के पास शुक्रवार की देर रात मार्ग दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मृतकों की पहचान नारायनपुर निवासी उमेश मौर्या व नीरज के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों युवक शुक्रवार शाम तरबगंज बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई जिससे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने मृतकों के आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

कोयला लदे ट्रक व ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत शिवदयालगंज : नवाबगंज के परसापुर गांव के पास गोंडा–अयोध्या मार्ग पर कोयला लदे ट्रक और ट्रैक्टर-ट्राली आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।