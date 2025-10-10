यूपी के इस जिले में अंत्योदय परिवारों को फ्री मिलेगा मक्का, कोटेदार करेंगे वितरण 

संवाद सूत्र, गोंडा। दिनोंदिन बढ़ रही बीमारियों से बचाव के लिए पूर्ति विभाग ने गरीबों को मोटा अनाज खिलाने की तैयारी शुरू की है। चार ब्लाकों के प्रत्येक अंत्योदय परिवार को हर माह गेहूं व चावल के साथ पांच किलोग्राम मक्का भी मुफ्त दिया जाएगा।

मनकापुर, छपिया, बभनजोत व कटरा बाजार के गरीब परिवारों को अब तक 35 किलोग्राम गेहूं व चावल मिलता रहा लेकिन अब इस माह से इन्हें 16 किलोग्राम चावल, 14 किलोग्राम गेहूं व पांच किलोग्राम मक्का कोटेदारों के माध्यम से मुफ्त दिया जाएगा।

पांच ब्लाकों के 16493 कार्डों के बीच 824 क्विंटल मक्के का वितरण किया जाएगा,जिससे 44333 सदस्य लाभान्वित होकर मक्के की रोटी खा सकेंगे। साथ ही मक्के का लावा चबाने अन्य व्यंजन बनाकर उसका स्वाद ले सकेंगे।





ब्लाक-अंत्योदय कार्डधारक-जुड़े सदस्य

बभनजोत-4197-12468

छपिया-3841-10497

मनकापुर-4546-12370

कटरा बाजार-3909-8998

कौन सा अनाज मिलेगा कितना

गेहूं-14 किलोग्राम

चावल-16 किलोग्राम

मक्का-5 किलोग्राम

क्या हैं मक्का खाने के फायदे

कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन,खनिज और एंटीआक्सिडेंट,आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 से भरपूर मक्का बहुत ही फायदेमंद है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के साथ नेत्र,हृदय,त्वचा,बाल के लिए लाभकारी है। साथ ही मधुमेह,नेत्र,एनीमिया रोगों से निजात दिलाने के साथ ही यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार है।