Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में अंत्योदय परिवारों को फ्री मिलेगा मक्का, कोटेदार करेंगे वितरण 

    By Pawan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में अंत्योदय परिवारों को मुफ्त मक्का मिलेगा। कोटेदार इस मक्का का वितरण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पोषण सुरक्षा प्रदान करना है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत यह वितरण किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    अंत्योदय परिवारों को फ्री में मिलेगा मक्का।

    संवाद सूत्र, गोंडा। दिनोंदिन बढ़ रही बीमारियों से बचाव के लिए पूर्ति विभाग ने गरीबों को मोटा अनाज खिलाने की तैयारी शुरू की है। चार ब्लाकों के प्रत्येक अंत्योदय परिवार को हर माह गेहूं व चावल के साथ पांच किलोग्राम मक्का भी मुफ्त दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनकापुर, छपिया, बभनजोत व कटरा बाजार के गरीब परिवारों को अब तक 35 किलोग्राम गेहूं व चावल मिलता रहा लेकिन अब इस माह से इन्हें 16 किलोग्राम चावल, 14 किलोग्राम गेहूं व पांच किलोग्राम मक्का कोटेदारों के माध्यम से मुफ्त दिया जाएगा।

    पांच ब्लाकों के 16493 कार्डों के बीच 824 क्विंटल मक्के का वितरण किया जाएगा,जिससे 44333 सदस्य लाभान्वित होकर मक्के की रोटी खा सकेंगे। साथ ही मक्के का लावा चबाने अन्य व्यंजन बनाकर उसका स्वाद ले सकेंगे।

    ब्लाक-अंत्योदय कार्डधारक-जुड़े सदस्य

    बभनजोत-4197-12468
    छपिया-3841-10497
    मनकापुर-4546-12370
    कटरा बाजार-3909-8998

    कौन सा अनाज मिलेगा कितना

    गेहूं-14 किलोग्राम
    चावल-16 किलोग्राम
    मक्का-5 किलोग्राम

    क्या हैं मक्का खाने के फायदे

    कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन,खनिज और एंटीआक्सिडेंट,आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 से भरपूर मक्का बहुत ही फायदेमंद है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के साथ नेत्र,हृदय,त्वचा,बाल के लिए लाभकारी है। साथ ही मधुमेह,नेत्र,एनीमिया रोगों से निजात दिलाने के साथ ही यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार है।

    मनकापुर, बभनजोत, छपिया व कटरा बाजार के अंत्योदय परिवारों को इस बार गेहूं-चावल के साथ मक्का भी बांटा जाएगा। मोटा अनाज खाकर गरीब बीमारियों से बचेंगे,साथ ही सेहतमंद बन सकेंगे। -विजय प्रभा, उपायुक्त खाद्य एवं रसद।