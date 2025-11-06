Language
    UP: गोंडा में रेलवे सुरक्षा बल की हिरासत में युवक की मौत के प्रकरण में उप निरीक्षक समेत तीन निलंबित, FIR दर्ज

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    Custodial Death in Gonda:  प्रकरण में रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर सहित तीन को निलंबित कर लाइन में भेज दिया गया है। संजय के परिवारजन की शिकायत पर हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद रेल अफसरों ने यह कार्रवाई की है। 

    मृतक संजय कुमार सोनकर-रेलवे सुरक्षा बल

    संवाद सूत्र, जागरण, गोंडा : रेलवे सुरक्षा बल की हिरासत में मोतीगंज के किनकी निवासी संजय कुमार सोनकर की मौत के प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कोतवाली पुलिस ने बिसरा सुरक्षित कर लिया है।

    इस प्रकरण में रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर सहित तीन को निलंबित कर लाइन में भेज दिया गया है। संजय के परिवारजन की शिकायत पर हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद रेल अफसरों ने यह कार्रवाई की है। संजय कुमार सोनकर के गांव माहौल पर नियंत्रण रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं।

    संजय कुमार सोनकर का अंतिम संस्कार बुधवार की रात में छह थानों के पुलिस की मौजूदगी में किया गया है। महिला थाना प्रभारी अनीता यादव की अगुवाई में पुलिस बल को गांव में तैनात किया गया है। स्वजनों की पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर टिकी है। नगर कोतवाली पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार और दो आरक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरपीएफ ने उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार, आरक्षी करण सिंह यादव व अमित कुमार यादव को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है।

    मोतीगंज थाना क्षेत्र के किनकी गांव के रहने वाले संजय कुमार सोनकर को चोरी के आरोप में मंगलवार की सुबह आरपीएफ के उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार, आरक्षी करण सिंह यादव व अमित कुमार यादव पकड़ा। घर वालों का आरोप है कि उसकी पिटाई की गई जिससे संजय की मौत हो गई, इसके बाद उसे मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाकर छोड़ दिया गया।

    संजय के परिवारजन ने इस मामले में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव तथा कांस्टेबल अमित कुमार यादव पर संजय की पिटाई करने और थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। स्वजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को नगर कोतवाली पुलिस ने संजय के शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले में मृतक के भाई राजू सोनकर की तरफ से बुधवार की देर शाम नगर कोतवाली में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इसके बाद से ही आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही थी।

    रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक‌ अनिरुद्ध राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव तथा कांस्टेबल अमित कुमार यादव को विभाग के उच्च अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गोंडा के अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतक का उसके स्वजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बिसरा सुरक्षित किया गया है।