गोंडा में मौसम बदलने से बुखार के एक हजार मरीज, डेंगू के मरीजों की संख्या 95 होने से दहशत में लोग

संवाद सूत्र, गोंडा। मौसम में बदलाव से रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मच्छरों का भी प्रकोप है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 85 पहुंच गई है। एक हजार से अधिक लोग बुखार, जुकाम की चपेट में हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में उपचार करा रहे हैं। ठंड से अस्थमा रोगियों की मुश्किल बढ़ गई है। मौसम में नमी आ गई है। रात में ठंड होती है।

सर्दी-जुकाम, डायरिया, हाईग्रेड फीवर व सांस फूलने के मरीज बढ़ने लगे हैं। बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय पहुंचने वाले रोगियों में से लगभग 50 प्रतिशत इन्हीं रोगों से पीड़ित हैं, उनका मेडिसिन ओपीडी में उपचार चल रहा है।

विशेष सावधानी बरतने की जरूरत

मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. एजाज अहमद ने बताया कि सर्दी-जुकाम, बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ी है। इस समय विशेष सावधानी बरतें। खासकर बुजुर्गों को ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। रक्तचाप, मधुमेह व हृदय रोगी ख्याल रखें। दिक्कत होने पर डाक्टर को दिखाएं।