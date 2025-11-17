स्ट्रीट लाइट जलाने के विवाद में किसान की पीटकर हत्या, गांव में पुलिस बल तैनात, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, गोंडा। नवाबगंज के नरेंद्रपुर गांव में रविवार की रात में स्ट्रीट लाइट जलाने के विवाद में किसान की पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित दंपती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के स्वजनों को रो-रोकर हाल बेहाल है। गांव में पुलिस बल है।

नरेंद्रपुर गांव की रहने वाली सुनरादेवी ने दी गई तहरीर में कहा कि उनके घर के पास खड़ंजा पर बिजली का खंभा लगा है। खंभे पर सरकारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। रविवार की देरशाम उनका बेटा प्रमाेद चौहान स्ट्रीट लाइट को जला दिया जिस पर पड़ोस के रहने वाले बड़कन्नू उर्फ समर सिंह गाली देने लगे। उनके ससुर जगदंबा प्रसाद ने वहां जाकर गाली देने से मना किया। इतनी बात पर नाराज होकर बड़कन्नू उर्फ समर सिंह व उनकी पत्नी गंगाजली उर्फ मजहा ने उनके ससुर को डंडा व ईंट से मारने लगे, जिससे उसके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए।