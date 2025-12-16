Language
    पूर्व सांसद को गिफ्ट में मिला डेढ़ करोड़ का घोड़ा, रेस में जीत चुका है 17 लाख रुपये; बना चर्चा का विषय

    By Varun Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गोंडा। कैसरगंज के पूर्व सांसद को उपहार में मिला डेढ़ करोड़ रुपये का घोड़ा चर्चा विषय बना हुआ है। पंजाब के व्यापारियों ने जन्मदिन से पूर्व थैरो ब्रीड नस्ल का घोड़ा उपहार में दिया है।

    पूर्व सांसद के मुताबिक, घोड़े की उम्र सिर्फ दो वर्ष है। वह रेस प्रतियोगिता में 17 लाख रुपये जीत चुका है। पूर्व सांसद ने घोड़े के साथ एक वीडियो भी अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया है। घोड़ा देखने के लिए लोग विश्नोहरपुर पहुंच रहे हैं।

    कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है। पूर्व सांसद वीडियो में घोड़े को सहलाते हुए लोगों से वार्ता कर रहे हैं। बताया जाता है कि रविवार को पंजाब से तेजबीर बराड़, गुरदीप व दीपन यह खास घोड़ा लेकर विश्नोहरपुर आए थे।

    यह तीनों कैसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह के मित्र हैं। आठ जनवरी को पूर्व सांसद का जन्मदिन है, ऐसे में उन लाेगों ने यह खास नस्ल का घोड़ा भेंट स्वरूप दिया है।

    पूर्व सांसद के मुताबिक के घोड़े की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है, इसकी उम्र अभी सिर्फ दो वर्ष है। घोड़े का पासपोर्ट बना हुआ है। यह देश-विदेश में आयोजित रेस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुका है। घोड़े को 17 लाख रुपये पुरस्कार राशि भी मिल चुकी है।

    कीमत सुनकर चौंक गए पूर्व सांसद

    पूर्व सांसद ने जब व्यापारियों से घोड़े की कीमत पूछी तो उन्होंने कुछ देर बाद डेढ़ करोड़ रुपये तो वह चौंक गए। घोड़े की शानदार चाल, आकर्षक कद-काठी और बेहतरीन स्वास्थ्य लोगों को प्रभावित कर रहा है।

    मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एसके शर्मा के अनुसार अच्छी नस्ल के घोड़ों की देखभाल भी बेहद खास होती है और इनके खान-पान से लेकर प्रशिक्षण तक पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

    घोड़े के गांव पहुंचते ही स्थानीय लोगों में उत्सुकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा वर्ग घोड़े के साथ फोटो और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं।