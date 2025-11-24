गोंडा में जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम ने किया निरस्त, पूर्व चेयरमैन को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, गोंडा। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन निर्मल श्रीवास्तव को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिंह ने जेल भेज दिया। सोमवार को पूर्व चेयरमैन ने न्यायालय पर आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिसके बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

करीब 21 वर्ष पूर्व सात सितंबर 2007 को बिजली व्यवस्था के विरोध में शहर के अलग- अलग हिस्सों में स्थानीय लोग जाम लगाए हुए थे। पुलिस व प्रशासन लोगों को समझाने पर जुटा था। इसी बीच इनकैन चौराहा (अब गुरुनानक चौराहा) पर सैकड़ों लोग सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सरकारी संपत्तियों पर टूट पड़े जिसमे तत्कालीन राज्यमंत्री के शोरूम, रोडवेज बसों व अन्य सरकारी वाहनों में भीड़ तोड़फोड़ कर आगजनी करने लगी।