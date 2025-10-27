Language
    गोंडा में बिजली विभाग के जेई नहीं दिखा पाए उपकेंद्र की भूमि का रिकॉर्ड, SDM ने लिया जमीन का जायजा

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    गोंडा में बिजली विभाग के जेई उपकेंद्र की जमीन का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। एसडीएम ने मौके पर जाकर जमीन का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड पेश न कर पाने के कारण भूमि के स्वामित्व पर संदेह गहरा गया है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को भूमि रिकॉर्ड की गहन जांच करने के आदेश दिए हैं।

    बिजली विभाग के जेई नहीं दिखा पाए उपकेंद्र की भूमि का अभिलेख।

    संवाद सूत्र, छपिया (गोंडा)। मसकनवा बिजली उपकेंद्र की भूमि से संबंधित अभिलेख जेई राजस्व विभाग की टीम को नहीं दिखा पाए। एसडीएम ने भूमि की पैमाइश कराकर स्थिति का जायजा लिया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। सिविल लाइन निवासी व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पीयूष मिश्र ने छह अक्टूबर को डीएम को पत्र देकर जांच कराकर कार्यवाही की मांग की थी।

    उन्होंने कहा था कि मनकापुर तहसील के ग्राम विश्नोहरपुर में भूखंड संख्या 46 में दस बीघा भूमि ग्राम जगन्नाथपुर निवासी अनिरुद्ध मिश्र उर्फ विक्की व रानीजोत निवासी विशाल गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से खातेदार से 21 अगस्त को बैनामा कराई है।

    बिजली विभाग बिना किसी साक्ष्य के विद्युत उपकेंद्र की भूमि बैनामा कराने का आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल कर रहा है। डीएम प्रियंका निरंजन ने प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी।

    कमेटी में एसडीएम मनकापुर, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण प्रखंड मनकापुर व उप निबंधक शामिल हैं। कमेटी से एक सप्ताह में अभिलेखीय व स्थलीय जांच करके रिपोर्ट मांगी गई थी। एक पखवारा बीतने के बावजूद जांच पूरी नहीं हो सकी।

    एसडीएम मनकापुर अवनीश त्रिपाठी ने सोमवार को टीम के साथ मसकनवा के विश्नोहरपुर पहुंचे और भूमि की पैमाइश कराई। राजस्व विभाग की टीम ने विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता विकास सिंह से उपकेंद्र की जमीन से संबंधित कागजात मांगे, जिसे वह नहीं दिखा पाए।