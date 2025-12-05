Language
    बिजली बिल में शामिल ब्याज के साथ ही मूल धनराशि में भी 25 प्रतिशत की छूट, उपभोक्ताओं को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

    By Dhananjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिल के मूलधन में 25% छूट और ब्याज माफी की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंज ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिजली बिल में शामिल ब्याज के साथ ही मूल धनराशि में भी 25 प्रतिशत की छूट।

    संवाद सूत्र, गोंडा। बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) के तहत देवी पाटन मंडल के चारों जिलों में लगभग 185 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। इस बार योजना के तहत बिजली बिल में शामिल ब्याज के साथ ही बिल के मूल धनराशि में भी 25 प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा।

    मुख्य अभियंता बिजली देवीपाटन मंडल यदुनाथ यथार्थ ने विभिन्न शिविर का निरीक्षण कर वहां आने वाले बिजली उपभोक्ताओं से बात कर उनकी समस्याएं जानी। समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

    मुख्य अभियंता ने बताया कि कामरुजमा के बिजली कनेक्शन पर 299810 रुपये की बकाएदारी थी। उन्होंने ओटीएस के तहत पंजीकरण कराया और 233503 रुपये माफ हो गया और मात्र 66305 रुपये जमा करके मुक्त हो गए।

    मुख्य अभियंता बिजली यदुनाथ यथार्थ ने कहा 13 उन बड़े बकाएदारों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने ओटीएस के तहत पंजीकरण कराकर बकाया छूट मिलने के बाद बकाया धनराशि जमा कर दी।

    मुख्य अभियंता ने नवाबगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर पंजीकरण और वसूली के बारे में जानकारी ली।

    निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं की समस्या को ध्यान पूर्वक सुनकर उनका निराकरण भी कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।