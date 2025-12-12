Language
    भर्ती मेले में DIOS ने विद्यार्थियों को दिया करियर टिप्स, इन अभ्यर्थियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका

    By Dhananjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    गोंडा में आयोजित भर्ती मेले में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने विद्यार्थियों को करियर संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस मेले में विभिन्न अभ्यर्थियों क ...और पढ़ें

    भर्ती मेले में डीआईओएस ने विद्यार्थियों को दिया करियर टिप्स।

    संवाद सूत्र, पंडरी कृपाल (गोंडा)। राजकीय हाई स्कूल गिलौली में करियर गाइडेंस मेला का आयोजन किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. रामचंद्र ने मेले का शुभारंभ किया। जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रधानाध्याप नीतू खत्री ने स्वागत कर मेले के आयोजन के बारे में जानकारी दी।

    छात्र-छात्राओं द्वारा बनाए गए सेल्फी प्वाइंट तथा विज्ञान पर आधारित मॉडल को डीआईओएस ने देखा। डीआईओएस ने विद्यार्थियों को करियर से संबंधित टिप्स दिए।

    उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को आत्म-मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी रुचियों, शक्तियों और कौशल को पहचानें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता जरूरी है।

    उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता एवं रूचि के अनुरूप तनाव रहित होकर अपने करियर विकल्प का उचित चयन कर विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कक्षा 10 की छात्रा शुभी शर्मा व ज्योति तिवारी ने सेल्फी प्वाइंट बनाया था।

    जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसकी सराहना की। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापक अर्चना चौरसिया व सुधा तिवारी ने किया। आलोक, दीपचंद, सुदीप पांडेय, डॉ. स्कंद पदिमनी, मधु सूदन सिंह, अजय सिंह उपस्थित रहे।

    राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में हीरो मोटर क्रोप लिमिटेड हरिद्वार के प्रतिनिधि सतीश ने कहा कि उनकी संस्था में 100 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनपर नियुक्ति की जानी है। इसमें मात्र आईटीआई उत्तीर्ण मैकेनिकल ट्रेड के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है।

    मेले में हीरो मोटर संस्था में 97 अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया, जिसमें 52 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसी प्रकार अन्य कंपनी में नौकरी के लिए 122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया।

    मेला प्रभारी शिवा कांत तिवारी, विजय कुमार, सुनील कुमार, विवेक मिश्र, अजीत भारती, कृपाराम, अशोक तिवारी, राहुल कुमार, राम तेज उपस्थित रहे।