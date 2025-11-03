देवीपाटन मंडल की चीनी मिलों में कब शुरू होगी गन्ने की पेराई? इन जगहों पर खुलेंगे क्रय केंद्र

संवाद सूत्र, गोंडा। चीनी मिलों ने नए पेराई सत्र 2025-26 के शुभारंभ को लेकर तैयारी तेज कर दी है। देवीपाटन मंडल में सात नवंबर को बहराइच जिले की परसेंडी चीनी मिल पेराई सत्र शुरू करेगी। 21 नवंबर तक मंडल की सभी चीनी मिलों का संचालन शुरू हो जाएगा।

गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती जिले के चार लाख 87 हजार किसानों ने गन्ने की बोआई की है। किसान गन्ने की पेड़ी फसल काटने के बाद गेहूं की बोआई करेंगे।

देवीपाटन मंडल में 04 जिले हैं।

4.87 लाख किसान करते हैं गन्ने की खेती।

2.85 लाख हेक्टेयर में गन्ने की हुई है बोआई।

15 चीनी मिलें किसानों से करेंगी गन्ने की खरीदारी।

355 क्रय केंद्र पर गन्ने की होगी तौल।

कब चलेगी कौन सी चीनी मिल

चीनी मिल संभावित तिथि परसेंडी 07 नवंबर बलरामपुर 10 नवंबर मैजापुर 10 नवंबर जरवलरोड 10 नवंबर तुलसीपुर 15 नवंबर कुंदुरुखी 15 नवंबर नानपारा 15 नवंबर मनकापुर 17 नवंबर इटईमैदा 21 नवंबर

किस चीनी मिल पर कितना बकाया गन्ना मूल्य

बहराइच जिले की चिलवरिया चीनी मिल पर वर्ष 2023-24 में 9.11 करोड़ व वर्ष 2024-25 में 94.53 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है। कई बार निर्देश के बावजूद चीनी मिल बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर सकी। गोंडा जिले में कुंदुरुखी चीनी मिल पर 117 करोड़ रुपये व बलरामपुर जिले की इटईमैदा चीनी मिल पर 41 करोड़ रुपये बकाया है।

किस चीनी मिले के कितने खुलेंगे क्रय केंद्र

चीनी मिल क्रय केंद्र तुलसीपुर 40 बलरामपुर 65 नानपारा 28 परसेंडी 35 जरवलरोड 15 मैजापुर 30 मनकापुर 55 कुंदुरुखी 50 इटईमैदा 35 हैदरगढ़ 03 रौजागांव 06 मसौधा 15 बभनान 18 खंभारखेड़ा 06 ऐरा 10

नोट- यह आंकड़े अनुमानित हैं, जो विभाग से जुटाए गए हैं।