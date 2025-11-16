Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'NDA की जीत अखिलेश को हजम नहीं हो रही, लेनी पड़ जाएगी दवा', दारा सिंह चौहान ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:34 PM (IST)

    दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव पर बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत अखिलेश को पच नहीं रही है, शायद उन्हें दवा की जरूरत है। चौहान ने यह भी भविष्यवाणी की कि आने वाले चुनावों में भी अखिलेश को हार मिलेगी, क्योंकि जनता ने एनडीए के विकास कार्यों पर विश्वास जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दारा सिंह चौहान ने सपा प्रमुख पर कसा तंज।

    संवाद सूत्र, बभनजोत (गोंडा)। देश की 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, जिससे विपक्षी दल हैरान हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन व विकास हुआ है। यह बात ब्लाक परिसर में आयोजित जनसभा के दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बिहार में एनडीए को मिली सीटें हजम नहीं हो रही हैं, तो उन्हें हाजमे की दवा लेनी पड़ेगी। जब विपक्षियों की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है।

    बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता का जीवन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम डालकर किडनी दान की थी।

    इसके बावजूद यदि उन्हें अपने ही परिवार से निकाला जाता है तो यह देश व समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी।

    जय सरदार, जय भारत के उद्घोष से गूंजा गौरा

    सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौरा विधानसभा क्षेत्र में गिन्नीनगर से बभनजोत ब्लाक तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान व विधायक प्रभात वर्मा शामिल हुए।

    एकता पदयात्रा में बड़े- बुजुर्ग, माताएं-बहनें श्रद्धा के साथ झंडा थामे, युवा और नौजवान जोश से भरी आंखों में सरदार पटेल के भारत का सपना लिए… सब एक सुर में जय सरदार, जय भारत का जयघोष कर रहे थे।

    यात्रा का यह स्वर्णिम दृश्य एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सरदार पटेल जी के सपनों के अखंड भारत का साक्षी बना। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि भारत कई रियासतों में बंटा हुआ था, उनको जोड़ने का काम सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। उनका भारत को विश्वगुरु बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। विधायक ने पदयात्रा में शामिल लोगों का आभार जताया।

    भाजपा जिला महामंत्री राकेश तिवारी, आशीष त्रिपाठी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी, नीरज मौर्या, राघवेंद्र ओझा पट्टू, बिक्की मिश्रा, प्रमुख छपिया नीलू पासवान, प्रमुख प्रतिनिधि बभनजोत नीरज पटेल, फौजदार शुक्ल, शिवकुमार मित्तल, राजेश चंदानी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बीना राय राजभर, सरवन शुक्ल उपस्थित रहे।