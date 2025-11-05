Custodial Death: गोंडा में आरपीएफ की हिरासत में मजदूर की मौत, स्वजन ने हत्या की जताई आशंका
Custodial Death in Gonda : संजय कुमार सोनकर के परिवार काे लाेगाें ने आरोप लगाया कि आरपीएफ पोस्ट पर उनके भाई को मारापीटा गया। पिटाई से मंगलवार की रात में उसके भाई की मौत हो गई जिसके बाद उसे मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाकर छोड़ दिया गया।
संवाद सूत्र, जागरण गोंडा : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की हिरासत में मोतीगंज के किनकी निवासी संजय कुमार सोनकर की मौत हो गई। उसे चोरी के आरोप में मंगलवार की सुबह पकड़ा गया था। परिवारजन ने आरपीएफ पर हत्या करने का आराेप लगाया है। मृतक के स्वजन बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के साथ ही रेलवे स्टेशन पर इसका विरोध जता रहे हैं।
किनकी गांव के रहने वाले राजू सोनकर ने बताया कि उनका भाई संजय कुमार सोनकर मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे रेलवे सुरक्षा बल के जवान घर पहुंचे और भाई को पकड़ ले गए। घर वालों ने बहुत अनुराेध किया, लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया।
संजय कुमार सोनकर के परिवार काे लाेगाें ने आरोप लगाया कि आरपीएफ पोस्ट पर उनके भाई को मारापीटा गया। पिटाई से मंगलवार की रात में उसके भाई की मौत हो गई जिसके बाद उसे मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाकर छोड़ दिया गया। आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या की गई है।
उन्हाेंने कहा कि इससे पहले उनके छोटे भाई को पकड़ा गया जिसे मारपीट कर छोड़ दिया गया था। राजू ने कहा कि एक माह से आरपीएफ के लोग उसके घर वालों को परेशान कर रहे थे। मृतक के दो बेटियां मानसी व रिया है। पिता की 20 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक की पत्नी गीता व मां कलावती समेत अन्य स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।
रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध राय ने कहा कि 28 सितंबर को बरुआचक में मालगाड़ी से छह टिन सरसों के तेल की चोरी हुई थी, जिसमें संजय कुमार सोनकर समेत तीन आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
संजय वांछित था ताे उसे मंगलवार को पकड़ा गया। उसकी शिनाख्त पर एक टिन तेल बरामद किया गया है। उसने पेट दर्द होने की शिकायत की जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
