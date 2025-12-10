Language
    5 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया CMO का वरिष्ठ सहायक, एंटी करप्‍शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार रुपये घूस लेते पकड़ ल‍िया है। आरोपी ने चिकित्सा प् ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, गोंडा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान कराने के नाम पर पांच हजार रुपये घूस लेते मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक व जिला बलिया के ग्राम सहतवार के रहने वाले शशिकांत सिंह को रंगेहाथ एंटी करप्शन टीम (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) ने गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ट्रैप टीम प्रभारी राज किशोर यादव की तहरीर पर घूसखोरी में पकड़े गए आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में देहात कोतवाली में मुकदमा किया गया है।

    ट्रैप टीम प्रभारी थाना भ्रष्टाचार निवारण संगठन राज किशोर यादव ने बताया कि जनपद बहराइच के थाना जरवलरोड के ग्राम आदमपुर निवासी आशीष पांडेय ने शिकायत की थी कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान कराने के नाम पर सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह पांच हजार घूस मांग रहे हैं।

    शिकायतकर्ता के पिता की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक अभिलेख, आडियो व वीडियो रिकार्डिंग करने के साथ ही कार्रवाई शुरू की गई। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर दोपहर पौने दो बजे पांच हजार रुपये घूस लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने शशिकांत सिंह को रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम आरोपित को देहात कोतवाली ले आई। ट्रैप टीम प्रभारी ने कहा कि देहात कोतवाली में मुकदमा कराया गया है।

    पहले भी घूसखोरी में पकड़े जा चुके हैं कर्मी

    एंटी करप्शन टीम पहले भी घूस लेने के मामले में कार्रवाई कर चुकी है। बिजली कनेक्शन देने व चेकिंग में बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर मुकदमा न कराने के नाम घूस लेते बिजली कर्मी पकड़े जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व लेखपाल को भी ट्रैप टीम घूस लेते रंगेहाथ पकड़ चुकी है। पुलिस विभाग के उप निरीक्षक को भी घूस लेते एंटी करप्शन टीम पकड़ चुकी है।

    रिपोर्ट आने पर करेंगे कार्रवाई

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतलाल पटेल ने कहा कि वरिष्ठ सहायक के गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। एंटी करप्शन टीम से रिपोर्ट मिलने के बाद निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।