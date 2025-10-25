गोंडा में छठ पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बने; हेल्पलाइन नंबर जारी
गोंडा में संतान के सुखी जीवन की कामना के साथ डाला छठ पूजा 'नहाय खाय' से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए इमरजेंसी सेंटर स्थापित किया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। घाटों पर साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है। छठ पूजा के लिए विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है।
जागरण संवाददाता, गोंडा। संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए डाला छठ पूजन पर्व नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। इसका समापन मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा। जिला प्रशासन ने पर्व के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए इमरजेंसी सेंटर की स्थापना करते हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी करने वाले गोरखपुर, देवरिया, संतकबीरनगर, सलेमपुर व बिहार के लोग परिवार के साथ डाला छठ पर्व मनाते हैं।
डीएम प्रियंका निरंजन ने छठ पूजा महापर्व को लेकर सुरक्षा, सुविधा एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित कराया है। यह केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहेगा और किसी भी प्रकार की आपदा, दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
डीएम ने बताया कि छठ पूजा के दौरान जनपद में विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहेगी। ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इमरजेंसी आपरेशन सेंटर में तैनात टीम को सतर्क किया गया है, जिससे किसी भी आपदा या आकस्मिक स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया जा सके।
इस केंद्र में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, नगर पालिका परिषद, विद्युत, जल निगम, आपदा प्रबंधन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों की टीमों को पूर्ण रूप से तैयार रखें तथा छठ पर्व के दौरान किसी भी सूचना पर त्वरित कार्यवाही करें।
हेल्पलाइन नंबर पर मिलाएं फोन
जनपदवासियों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, दुर्घटना या असामान्य परिस्थिति की जानकारी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल दें ताकि प्रशासन द्वारा शीघ्र आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 05262-230125, 05262-358560 पर काल की जा सकती है।
प्रशासन ने घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग, जल-स्तर नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। डीएम ने कहा कि प्रशासन पूर्ण रूप से सजग एवं तैयार है, जिससे किसी भी स्थिति में जनपद के नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
यहां होगा छठ पूजन
खैरा भवानी मंदिर तालाब, सागर तालाब, 30वीं वाहिनी पीएसी तालाब, सोनबरसा पोखरा, सरयू घाट, पसका घाट, विसुही नदी घाट इटियाथोक बाजार, आईटीआई परिसर, करोहा नाथ मंदिर पोखरा, मनवर घाट, नकटा घाट, मुहारीपुल, अमघटी घाट, नारायनपुर पुलिया, जोगापुर तालाब, अम्बरपुर तालाब, हरनाटायर तालाब, चीनी मिल दतौली परिसर, इमिलिया रूपी तालाब, हड़वा तालाब, टेढ़ी नदी, विश्वनोहरपुर पोखरा, बल्लीपुर पोखरा आदि सहित अन्य प्रमुख नदियों, सरोवरों एवं तालाबों पर इंतजाम किए गए हैं।
