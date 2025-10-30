बृजभूषण सिंह के हेलीकॉप्टर की धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, इस वजह से बिगड़ा संतुलन

जागरण संवाददाता, गोंडा। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकाप्टर की धान के खेती में इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हेलीकाप्टर को देखने के लिए ग्रामीण भी जुट गए। कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन व जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में संदेश विधानसभा में चुनावी जनसभा लिए भोजपुर गए थे। यहां से जब दिनारा विधानसभा जाने के लिए जैसे ही पूर्व सांसद के हेलीकाप्टर ने उड़ान भरी, बारिश व तेज हवा के कारण उसका संतुलन बिगड़ने लगा।

इसके बाद छोटकी सासराम व सरफाफर गांव के बीच धान के खेत में हेलीकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकाप्टर के उतरते ही ग्रामीण दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूर्व सांसद को गाड़ी से सुरक्षित स्थान तक भेजा गया। मौसम सामान्य होने पर टेक्निकल टीम ने हेलीकाप्टर की जांच की।



पूर्व सांसद ने फेसबुक पर जारी किया वीडियो

पूर्व सांसद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आज मेरा बिहार प्रदेश के अंदर संदेश व दिनारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा का कार्यक्रम था। संदेश विधानसभा का कार्यक्रम करके मैं दिनारा विधानसभा के लिए हेलीकाप्टर से निकला था।