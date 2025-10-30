Language
    बृजभूषण सिंह के हेलीकॉप्टर की धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, इस वजह से बिगड़ा संतुलन

    By Varun Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की बिहार में खराब मौसम के कारण धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वह एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा। घटना के बाद, बृजभूषण सड़क मार्ग से पटना के लिए रवाना हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा की जानकारी दी।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकाप्टर की धान के खेती में इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हेलीकाप्टर को देखने के लिए ग्रामीण भी जुट गए।

    कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन व जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में संदेश विधानसभा में चुनावी जनसभा लिए भोजपुर गए थे। यहां से जब दिनारा विधानसभा जाने के लिए जैसे ही पूर्व सांसद के हेलीकाप्टर ने उड़ान भरी, बारिश व तेज हवा के कारण उसका संतुलन बिगड़ने लगा।

    इसके बाद छोटकी सासराम व सरफाफर गांव के बीच धान के खेत में हेलीकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकाप्टर के उतरते ही ग्रामीण दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूर्व सांसद को गाड़ी से सुरक्षित स्थान तक भेजा गया। मौसम सामान्य होने पर टेक्निकल टीम ने हेलीकाप्टर की जांच की।

    पूर्व सांसद ने फेसबुक पर जारी किया वीडियो
    पूर्व सांसद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आज मेरा बिहार प्रदेश के अंदर संदेश व दिनारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा का कार्यक्रम था। संदेश विधानसभा का कार्यक्रम करके मैं दिनारा विधानसभा के लिए हेलीकाप्टर से निकला था।

    अचानक मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर की सुरक्षित लैंडिंग एक खेत में करानी पड़ी। पायलट ने बड़ी सूझबूझ से लैंडिंग कराई। मैं, इस समय गाड़ी से पटना जा रहा हूं। किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। हम सभी पूर्णतया सुरक्षित हैं। हेलीकाप्टर की सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। प्रशासन व जनता का बहुत सहयोग रहा...धन्यवाद।