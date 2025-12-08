'वंदे मातरम् भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा', बृजभूषण सिंह बोले- कांग्रेस सुधरने का नहीं ले रही नाम

जागरण संवाददाता, गोंडा। भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो मुस्लिम भारत में बचे हैं, उनमें से 80 प्रतिशत कन्वर्टेड हैं। उनके पूर्वज हिंदू थे। यह दावा जिला मुख्यालय पर मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। पूर्व सांसद ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस वही मुद्दे उठाती है, जो उन्हें खुद घाव व दर्द देते हैं। संसद में वंदे मातरम् को लेकर चर्चा पर पूर्व सांसद ने कहा कि अगर भारत में वंदे मातरम् नहीं गाया जाएगा तो क्या इसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान में गाया जाएगा? पाकिस्तान में हमारा कोई गीत नहीं गाया जाता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वंदे मातरम् का सबसे पहले विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आज वंदे मातरम् के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है।

यह वही गीत है, जिसे आधार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। आजादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल थे। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रुके उनके दिल में आज भी वंदे मातरम् की इज्जत है।