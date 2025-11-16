Language
    बिहार जीत के बाद यूपी पंचायत चुनाव पर टिकी भाजपा की निगाहें, पार्टी ने बनाया ये नया समीकरण

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    बिहार में मिली जीत के बाद भाजपा की नजरें अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों पर हैं। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए एक नया समीकरण बनाने की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है, और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके।

    बिहार जीतने के बाद अब पंचायतों पर टिकी भाजपा की निगाहें।

    रमन मिश्र, गाेंडा। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत व भारी बहुमत पाने के बाद भाजपा की निगाहें अब प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर टिक गई हैं। वैसे तो जिले में पंचायत चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के बीच रस्साकसी तेज थी लेकिन, बिहार के परिणाम ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वैसे तो बड़े नेता पंचायत चुनाव को लेकर बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन दावेदारों की सबसे ज्यादा उम्मीदें उन्हीं से हैं।

    विधायक के यहां एक ही गांव के पांच-पांच संभावित प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। वह किसकी दावेदारी पक्की करें और किसकी नहीं, इसका गुणाभाग लगा रहे हैं। सोचते हैं कि कहीं एक का साथ दिया तो चार नाराज न जाएं। ऐसे में सभी को दावे व वादे की रेवड़ी बांटी जा रही है।

    दूसरी ओर, पंचायत निर्वाचन कार्यालय से लेकर बीएलओ पर भी संभावित दावेदार नजर रख रहे हैं। कौन वोट कट रहा है, किसका जोड़ना है, इसकी पैरवी सबूत के साथ शुरू कर दिया है।

    गांव से लेकर जिले तक के पद पर नजर

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की राजनीति गांव से लेकर जिले तक तेज हो गई है। पद भले ही छोटा हो, लेकिन इससे बड़ी राजनीति के द्वार खुलते हैं। बीडीसी, प्रधान के साथ ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भी गुणा-गणित तेज हो गई है। बड़ी कुर्सी के लिए अभी से ही भागदौड़ तेज हो गई है।

    सीट का आरक्षण भले ही अभी तय न हुआ हो, लेकिन अलग-अलग वर्ग से समर्थकों को चिह्नित किया जा रहा है। चुनाव के लिए सबसे तेज तैयारी भाजपा की है। इस बार भी पार्टी के पदाधिकारी भी किस्मत आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

    चल रही तैयारी

    भाजपा जिला महामंत्री आशीष त्रिपाठी का कहना है कि पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की निगरानी की जा रही है।