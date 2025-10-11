बकाया वसूली के लिए 570 स्थानों पर लगाया शिविर, एक प्रतिशत भी नहीं वसूल पाए बिजली बिल

धनंजय तिवारी, गोंडा। देवीपाटन मंडल के 14 लाख उपभोक्ताओं पर 3300 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। इनमें पांच लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी भी बिजली बिल नहीं जमा किया। इन पर 2024 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। विभाग बकाया वसूली के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए सितंबर में 570 स्थानों पर शिविर लगाया।

इस दौरान मात्र 64 करोड़ रुपये ही बिजली बिल की वसूली हो सकी। 1160 उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान किया गया। अब बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में दस-दस कर्मियों की टीम गठित की जाएगी। ये घर-घर जाकर रुपये जमा कराएंगे।



विभाग ने बकाया बिजली वसूली के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए गत सितंबर में देवी पाटन मंडल के चारो जिलों में नगर सहित विभिन्न कस्बों व गांवों में 570 विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान 64 करोड़ आठ लाख रुपये की वसूली की गई। शिविर में 1160 उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया गया। बकाएदारों को चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद भी बकाया का एक प्रतिशत नहीं वसूला जा सका। वहीं कनेक्शन लेने के बाद कभी भी बिजली बिल न जमा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।

कभी भी बिजली बिल न जमा करने वालों पर एक नजर जिला-उपभोक्ताओं की संख्या-बकाएदारी करोड़ रुपये में बहराइच-128784- 411.26 करोड़

बलरामपुर व श्रावस्ती-165413-553.17 करोड़

गोंडा-201820-797.22 करोड़ वसूली को लेकर विभाग ने बनाया प्लान बकाया बिजली बिल वसूली करने के लिए विभाग ने प्लान तैयार किया है। उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता के नेतृत्व में 10-10 कर्मियों की टीम गठित की जाएगी। यह टीम गांव-गांव, मुहल्ले-मुहल्ले जाकर उपभोक्ताओं के घर दस्तक देगी। यदि बिल व मीटर संबंधी कोई शिकायत है तो अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण करेंगे।