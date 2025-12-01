Language
    गोंडा में BAMS की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान, मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    गोंडा में एक बी.ए.एम.एस. की छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्रा का शव पंखे से लटका मिला। कमरा अंदर से बंद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी तक कारण अज्ञात हैं।

    बीएएमएस की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान।

    संवाद सूत्र, गोंडा। एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) की छात्रा के हॉस्टल में फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    फारेंसिक टीम ने हॉस्टल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है। स्वजनों को भी फोन करके बुलाया गया है। कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं। छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही है।

    बताया जाता है कि बलरामपुर जिले के अलीजानपुर नौशहरा की रहने वाली मेहविश हारीपुर स्थित एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल की बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उनका प्रवेश वर्ष 2024 में हुआ था।

    वह साथी छात्राओं के साथ कालेज के हॉस्टल में रहती थीं। सोमवार की सुबह साथी छात्राओं ने क्लास लेने के लिए कहा तो मेहविश ने मना कर दिया। तबीयत खराब होने की बात कहकर हॉस्टल के कमरे में ही रूक गईं। शाम को जब छात्राएं कमरे पर आई तो दरवाजा अंदर से बंद था।

    उन्होंने आवाज दी लेकिन, दरवाजा नहीं खुला। आशंका होने पर खिड़की से झांक कर देखा तो शव लटक रहा था। कालेज प्रबंधन को सूचना दी। शव कमरे में रोशनदान की खिड़की से लटक रहा था। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने कहा कि जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

    सफाई कर्मी समेत दो ने लगाई फांसी

    कोतवाली देहात के केवलपुर की रहने वाली अग्रिमा ने घर के अंदर छत के हुक में फासी लगाकर जान दे दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि हर पहलु पर जांच की जा रही है। कांशीराम कालोनी में रहने वाले संविदा सफाई कर्मी विक्रम उर्फ कुन्नू ने फांसी लगाकर जान दे दी है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है।