अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर गोंडा की सीमा सील, पुलिस अलर्ट

जागरण संवाददाता, गोंडा। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम व प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिले की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रविवार की शाम से जिले में रूट डायवर्जन लागू करते हुए अयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

कटरा शिवदयालगंज से अयोध्या की तरफ जाने वाले वाहनों को लोलपुर फोरलेन की ओर मोड़ा जा रहा है। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि अयोध्या से जुड़े सभी मार्गों पर बैरीकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। चार पहिया वाहनों को अयोध्या में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सोमवार रात से किसी भी रास्ते से अयोध्या में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।