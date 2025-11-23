Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर गोंडा की सीमा सील, पुलिस अलर्ट

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर गोंडा जिले की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। जिले की सीमा पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है और सरयू नदी में जल पुलिस तैनात है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोंडा। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम व प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिले की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रविवार की शाम से जिले में रूट डायवर्जन लागू करते हुए अयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटरा शिवदयालगंज से अयोध्या की तरफ जाने वाले वाहनों को लोलपुर फोरलेन की ओर मोड़ा जा रहा है। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि अयोध्या से जुड़े सभी मार्गों पर बैरीकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। चार पहिया वाहनों को अयोध्या में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सोमवार रात से किसी भी रास्ते से अयोध्या में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

    सुरक्षा के तहत जिले की सीमा पर प्रत्येक वाहन की गहन चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी, होटलों में चेकिंग और सड़क किनारे वाहनों के रुकने पर पूरी तरह रोक लगा है।

    पुराने सरयू पुल की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस का सख्त पहरा है। सरयू नदी में जल पुलिस तैनात रहेगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। बस्ती की ओर से आने वाले वाहनों को लोलपुर से गोंडा की दिशा में डायवर्ट किया गया है।