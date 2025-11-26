Language
    अयोध्या बाईपास के लिए 40 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण, नई सड़क की म‍िलेगी सौगात; पुरानी सड़कों का भी होगा चौड़ीकरण

    By Pawan Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    संवाद सूत्र, गोंडा। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड से प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण के पहले लोक निर्माण विभाग अयोध्या-उतरौला व बलरामपुर बाईपास की परियोजना को पूर्ण करने में जुट गया है। इसमें सोनी हरलाल व मझवां गांव के बीच एक किलाेमीटर नई सड़क बननी है। इसके लिए 40 किसानों से दो हेक्टेयर भूमि ली जाएगी, जिसके खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    56 करोड़ 34 लाख 87 हजार रुपये की लागत से बन रहे 11.600 किलोमीटर लंबे अयोध्या-बलरामपुर बाईपास में एक करीब किलोमीटर नई सड़क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

    बजट की प्रथम किस्त के रूप में मिले 19 करोड़ 72 लाख रुपये में करीब सात करोड़ रुपये से सोनी हरलाल व मझवा के बीच दो हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। राजस्व टीम अब गाटा संख्या का चिह्नांकन करने में जुटी है। राजस्व टीम के अनुसार दो गांवों के 40 किसानों के खेत आ रहे हैं,जिनसे भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ग्राम सोनी हरलाल के 35 व मझवा के पांच लोगों के खेत खरीदा जाना है, जिसके लिए सीमांकन समेत अन्य प्रक्रिया चल रही है। किसान संजय कुमार तिवारी ने बताया कि सीमांकन हो चुका है। जल्द ही सभी किसानों से उनका खेत खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।



    बिजली खंभों को हटाने पर खर्च होंगे 97.71 लाख

     

    11.600 किलोमीटर लंबे बाइपास में बिजली खंभों व ट्रांसफार्मरों को हटाने में करीब 97.71 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। अवर अभियंता राम निवास ने बताया कि बलरामपुर रोड की तरफ से 60 बिजली खंभे व ट्रांसफार्मर हटाए जा चुके हैं। आगे जहां भी मिट्टी पटाई हो रही है, वहां बिजली खंभे हटाए जा रहे हैं।



    फैक्ट फाइल


    बाइपास की चौड़ाई (मीटर में)-10.0
    बाइपास की लंबाई (किलोमीटर में)-11.600
    बाइपास की लागत (लाख में)-5634.87
    स्वीकृति के बाद मिला बजट (लाख में)-1972.20
    जमीन खरीद का तय बजट (लाख में)-690.85
    परियोजना की पूर्ण होने की तय अवधि-31 जून 2026



    बाईपास लोक निर्माण विभाग की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके पूर्ण होने के बाद अयोध्या, उतरौला व बलरामपुर की तरफ से आ रहे यात्रियों को जाम से राहत मिल जाएगी। यह परियोजना समय से पूर्ण हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।- अखिलेश कुमार दिवाकर, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग