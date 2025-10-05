Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 56 करोड़ की लागत से बन रहा बाईपास, इन दो जिलों की होगी सीधी कनेक्टिविटी

    By Pawan Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    देवीपाटन मंडल में अयोध्या-बलरामपुर बाइपास का निर्माण जारी है। पहले चरण में गोंडा-बलरामपुर मार्ग को गोंडा-उतरौला सड़क से जोड़ा जा रहा है। 56.34 करोड़ रुपये की लागत वाले इस परियोजना का उद्देश्य शहर के बाहर यातायात को सुगम बनाना है। दूसरे चरण में यह अयोध्या मार्ग से जुड़ेगा जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    आकार ले रहा बाइपास, पहले उतरौला सड़क से जुड़ेगा बलरामपुर मार्ग।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। देवीपाटन मंडल की बहुप्रतीक्षित अयोध्या-बलरामपुर बाइपास अब आकार ले रहा है। प्रस्तावित डबल लेन बाइपास के पहले हिस्से में सरयू नहर की पटरियों पर निर्माण चल रहा है, जिसके पूर्ण होते ही गोंडा-बलरामपुर मार्ग को गोंडा-उतरौला सड़क से जुड़ जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद दूसरे हिस्से में इसे सोनी गुमटी रेलवे पुल से सड़क बनाकर अयोध्या मार्ग से जोड़ा जाएगा।करीब 56.34 करोड़ रुपये की लागत से शहर के बाहर उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र में 11 किलोमीटर 600 मीटर लंबे बाइपास को शासन ने छह माह पहले मार्च के आखिरी सप्ताह में स्वीकृति दी थी।

    निर्माण शुरू कराने के लिए 19.72 करोड़ रुपये आवंटित हुए लेकिन, वित्तीय सत्र खत्म होने के बाद बजट वापस हो गया। नए वित्तीय सत्र में बजट आने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने निर्माण शुरू कराया।

    पहले चरण में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से गोंडा-उतरौला मार्ग को जोड़ा जाना है, इसके लिए सरयू नहर की पटरियों को चौड़ा करते हुए सड़क बनाई जा रही है। यह हिस्सा लगभग आकार ले चुका है, जिसके अनुसार यह गोंडा-बलरामपुर रोड पर पड़रीकृपाल गांव के पास सरयू नहर पुल से शुरू हो रहा है।

    इसके आगे यह लालचंदपुरवा, भरवलिया, केवलपुर, उतरहनपुरवा व मवालीशाह पुरवा होते हुए तुर्काडीहा गांव को जोड़ रहा है। यहां सरयू नहर पुल से होते हुए यह मुरावनपुरवा व नौवापुरवा होते हुए यह धनौली बाजार स्थित सरयू नहर पुल पर उतरौला मार्ग से जुड़ जाएगा,जो इस साल तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

    सोनी हरलाल व मझवा से ली जाएगी छह करोड़ 90 लाख की जमीन

    बाइपास का दूसरा हिस्से पर अगले वर्ष कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यह गोंडा-उतरौला रोड पर सोनी गुमटी पुल के आगे बलिदानी केपी सिंह इंटर कालेज के सामने से सोनी हरलाल होते हुए लक्ष्मनपुर व मझवा होते हुए उम्मेदजोत जाकर अयोध्या रोड से मिल जाएगा।

    इसका अधिकांश हिस्सा भी पुरानी सड़क व नहर पटरियां ही रहेंगी,सिर्फ एक किलोमीटर नई सड़क बनेगी। इसके लिए करीब 1.9 हेक्टेयर भूमि किसानों से ली जानी है। सोनी हर लाल गांव के अलावा मझवा गांव में दो गाटा संख्या चिह्नित किया गया है,जिन्हें खरीदने में करीब छह करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

    बलरामपुर मार्ग को उतरौला सड़क जोड़ने के लिए पटरियों के किनारे निर्माण चल रहा है। यह पूर्ण होने के बाद दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा।

    - वीके त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता,पीडब्ल्यूडी खंड द्वितीय