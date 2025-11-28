'महिला आरक्षण की तरह जुमला है एसआईआर', पल्लवी पटेल बोलीं- मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी

जागरण संवाददाता, गोंडा। जिस तरह महिला आरक्षण की घोषणा की गई थी, उसी तरह एसआइआर एक जुमला है। यह प्रतिक्रिया अपना दल (कमेरावादी) की नेता व सिराथू से विधायक डा. पल्लवी पटेल ने एसआइआर को लेकर पूछे गए सवाल पर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि इसका मकसद किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना नहीं बल्कि, दलित, पिछड़े, गरीबों का नाम काटना है। यह लोकतंत्र पर हमला है। विधायक ने कहा कि मैं, एसआइआर का विरोध करती हूं। मैंने अभी तक अपना फार्म नहीं भरा है और न ही भरूंगी।

आखिर मुझे फार्म क्यों भरना चाहिए। मैंने जिंदगी भर वोट दिया, तमाम दस्तावेज हैं। अब मुझे वोट कैसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं, वाेटर्स करना चाहती हूं कि अगर एसआइआर फार्म समझ में आए तो भरिए और न समझ में आए मत भरिए। विधायक ने सोनी गुमटी के समीप सरदार पटेल सेवा संस्थान में बैठक करके संगठन के कार्यों की समीक्षा की।

2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनहित की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने गोंडा सदर व मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में बैठक करके संगठन के कार्यों की समीक्षा की।