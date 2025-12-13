बिजली उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर कार्रवाई, दो अधिशासी अभियंता समेत 14 अफसरों पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, गोंडा। बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) के तहत पंजीकरण कराने आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को गुमराह कर उन्हें योजना का लाभ लेने वंचित किया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्य अभियंता बिजली देवीपाटन मंडल यदुनाथ यथार्थ को विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र संचालक सहित अन्य माध्यम से मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य अभियंता ने कहा इन शिकायतों की प्रथम दृष्टया जांच कराई गई तो अधिकांश शिकायतें सही पाईं गईं। मुख्य अभियंता बिजली यदुनाथ यथार्थ ने कहा कि जांच में पाया कि कई अभियंता और संविदा कर्मी बिजली उपभोक्ताओं को गुमराह कर उन्हें पंजीकरण कराने से रोका जा रहा है।

कहा कि कुछ अभियंता और संविदा कर्मी उपभोक्ताओं से बाद में बिजली बिल जमा कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसको लेकर देवीपाटन मंडल के 15 से अधिक संविदा कर्मियों को नोटिस जारी कर कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है।

वहीं चिह्नित चार संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने की संस्तुति संबंधित संस्था से की गई है। वहीं दो अधिशासी अभियंता, चार उपखंड अधिकारी (एसडीओ), आठ अवर अभियंता (जेई) को नोटिस जारी कर कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है।

साथ ही अधिक से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का ओटीएस के तहत पंजीकरण कराकर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। नोटिस पाने वालों में अधिशासी अभियंता नवाबगंज राम शब्द, श्रावस्ती के राज नरायन, उपखंड अधिकारी तरबगंज मुकेश कुमार, बेलसर के राजेंद्र सिंह, भिनगा के राजीवकुमार, धानेपुर के संविदा कर्मी संतोष, इटियाथोक के हरिओम पांडेय, भंगहा के रमेश कुमार शुक्ल व पप्पू सहित अन्य शामिल हैं।