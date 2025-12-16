गोंडा में नए सत्र से बदल जाएगा शिक्षा का स्वरूप, परसपुर में संचालित होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल

जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल का संचालन विकास खंड परसपुर के कंपोजिट विद्यालय मधईपुर में संचालित होगा। माना जा रहा है नए शिक्षा सत्र एक अप्रैल से यहां के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।

इसी के साथ दूसरे चरण में वजीरगंज के कोड़र गांव में और मनकापुर मुख्यमंत्री अभ्युदय माडल स्कूल के निर्माण के लिए कार्रवाई चल रही है। इनमें कक्षा 12 तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को एक ही परिसर में समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल हाईटेक भवनों से युक्त होंगे। यहां स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाएगा, जिससे पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल योजना के तहत विकास खंड परसपुर के कंपोजिट विद्यालय मधईपुर कुर्मी को विकसित किया जा रहा है। इस विद्यालय के विकसित करने पर लगभग एक करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी।

इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं व शिक्षण संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। स्थानीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उच्चीक़त कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, लैंग्वेज लैब, स्किल लैब और खेल की भी पर्याप्त सुविधाएं होंगी। यह जिले का पहला विद्यालय होगा।

विद्यार्थियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ और सुविधाएं अभ्युदय कंपोजिट स्कूलों में नर्सरी से कक्षा आठ तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। इससे छात्रों को बार-बार स्कूल बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। छोटे बच्चों को सुरक्षित और परिचित वातावरण मिलेगा। विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, जहां डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और आडियो-विजुअल सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।

कंप्यूटर, विज्ञान और रोबोटिक्स की शिक्षा कंप्यूटर लैब और मॉड्यूलर कंपोजिट लैब के जरिए छात्र तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकेंगे। स्कूल में आधुनिक लाइब्रेरी होगी, जहां विभिन्न विषयों की पुस्तकें, संदर्भ सामग्री और बाल साहित्य उपलब्ध रहेगा। सुरक्षित और संरक्षित स्कूल परिसर पूरे विद्यालय परिसर में आनलाइन सीसी कैमरे से निगरानी व्यवस्था होगी।

डिजिटल कनेक्टिविटी और ई-लर्निंग वाईफाई सुविधा से छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और डिजिटल संसाधनों तक आसानी से पहुंच मिलेगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल योजना के तहत जिले में चयनित किए गए परसपुर केे कंपोजिट विद्यालय मधईपुर कुर्मी में 360 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित इस विद्यालय में मौजूदा समय 13 कक्ष बने हैं।