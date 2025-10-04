Language
    देवीपाटन मंडल में संचालित होगा 400 केवी का बिजली उपकेंद्र, 20 लाख उपभोक्ताओं को आपूर्ति होगी बिजली

    By Dhananjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:11 PM (IST)

    गोंडा के लौव्वा टेपरा में 440 करोड़ रुपये से बना 400 केवी बिजली उपकेंद्र दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। टांडा से सीधी आपूर्ति से देवीपाटन और बस्ती मंडल के 20 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। 2012 में शुरू हुई इस परियोजना में देरी हुई लेकिन अब 94% काम पूरा हो गया है। इससे लो-वोल्टेज और अघोषित कटौती की समस्या खत्म होगी।

    देवीपाटन मंडल में संचालित होगा 400 केवी का उपकेंद्र।

    संवाद सूत्र, गोंडा। मंडल मुख्यालय के लौव्वा टेपरा स्थित 400 केवी बिजली उपकेंद्र दिसंबर तक संचालित किए जाने का दावा विभाग कर रहा है। 440 करोड़ रुपये से बनने वाले इस बिजली उपकेंद्र को सीधे टांडा से आपूर्ति मिलेगी। इसी उपकेंद्र से बस्ती मंडल को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि इस उपकेंद्र का संचालन लगभग चार वर्ष पूर्व शुरू होना था, लेकिन कार्यदायी संस्था के बीच में छोड़ कर जाने से लाइन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

    इस उपकेंद्र के संचालन से देवी पाटन के चारों जिलों व बस्ती मंडल के लगभग 20 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। लो-वोल्टेज की समस्या भी खत्म होगी।

    गोंडा-बेलसर मार्ग पर लौव्वा टेपरा में वर्ष 2012 में 400 केवी बिजली उपकेंद्र निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। मंशा थी कि देवीपाटन सहित अन्य जिलों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए टांडा से नई लाइन बिछाई जाए। अभी जेल रोड स्थित 220 केवी उपकेंद्र से देवीपाटन मंडल सहित नेपाल से सटे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जा रही है।

    ऐसे में बिजली की डिमांड अधिक होने की दशा में उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं ओवर लोड होने की वजह से अघोती कटौती भी होती रहती है।

    लौव्वा टेपरा में 400 केवी उपकेंद्र को संचालन प्रारंभ होने से देवीपाटन के चारों समेत बस्ती मंडल के तीनों जिलों के उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिलेगा।

    बताया जाता है कि इसका संचालन करीब तीन वर्ष पूर्व ही होना था, लेकिन पूर्व की कार्यदायाी संस्था की शिथिलता के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका।

    दिसंबर तक पूरा हो जाएगा कार्य

    लौव्वा टेपरा स्थित 400 केवी उपकेंद्र का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2023 से इसके निम्राण की जिम्मेदारी टाटा पावर के पास है। लगभग 94 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। उपकेंद्र परिसर का कार्य पूरा है। कुछ स्थान पर लाइन का कार्य बाकी है जो 14 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। -मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन।

    बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

    लौव्वा टेपरा स्थित 400 केवी उपकेंद्र के संचालन से बिजली उपभोक्ताओं को लो-वोलटेज व अघोषित कटौती जैसी समस्या से निजात मिलेगी। टांडा से दूसरी लाइन लाइन आने के कारण पूरानी लाइन मे कोई खामी आने पर बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। दिसंबर में कार्य पूरा होने के बाद उपकेंद्र के संचालन की संभावना है। -यदुनाथ यथार्थ, मुख्य अभियंता बिजली देवीपाटन मंडल।