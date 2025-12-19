गोंडा में क्षेत्र पंचायत की बैठक में 38.86 करोड़ रुपये की कार्य योजना पर लगी मुहर, गोशाला का भी होगा निर्माण
गोंडा में क्षेत्र पंचायत की बैठक में 38.86 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में गोशाला का निर्माण भी शामिल है। बैठक में क्षेत्र के ...और पढ़ें
सवाद सूत्र, वजीरगंज (गोंडा)। विकास खण्ड के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 38 करोड़ 86 लाख रुपये की कार्य योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें मनरेगा से ग्राम पंचायतों व ब्लॉक से 17 करोड़ व चार करोड़ रुपये के प्रस्ताव तथा राज्य वित्त व 15वें वित्त से 14 करोड़ 36 लाख तथा साढ़े तीन करोड़ रुपये के प्रस्ताव पेश किया गया।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्यों की पुष्टि की गई। पूर्व राज्यमंत्री राम बहादुर सिंह व खंड विकास अधिकारी अभिषेक मणि त्रिपाठी ने ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों से किसानों की ई-फार्मर रजिस्ट्री कराने में सहयोग करने को कहा। शादी अनुदान की जानकारी दी।
बैठक में ग्राम प्रधानों ने पात्रों को पेंशन न मिलने, राशन कार्ड न बनने व बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि गो-आश्रय केंद्र में पशु मर रहे हैं। राज्य वित्त योजना से प्रत्येक गो-आश्रय केंद्र में चार-चार सीसी कैमरे लगाए जाएं।
प्रधानों ने कूड़ा गाड़ी चलाने के लिए चालक की मांग की। करनीपुर के प्रधान ने डेढ़ वर्ष से मनरेगा का भुगतान न होने की आवाज उठाई। कोठा के ग्राम प्रधान जगदंबा सिंह ने कहा कि एक गाय को गांव में 30 रुपये देकर कहा जाए की जानवर को चारा खिलाएं, तो कोई तैयार नहीं है।
गो-आश्रय केंद्र में पशु रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। इतने कम रुपए में कैसे होगा। प्रमुख प्रतिनिधि पंकज सिंह ने राष्ट्र उत्थान में सहयोग की अपील की।
बैठक में ब्लाक प्रमुख अनीता यादव, सीएचसी अधीक्षक डा आशुतोष शुक्ल, पशु चिकित्सक डा. वीबी वर्मा, सतीश तिवारी, कृष्ण कुमार, ननकऊ सिंह, अवधेश गोस्वामी , विनोद सिंह, विपिन सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह , सुशील जायसवाल, सोनू सिंह, उपस्थित रहे।
