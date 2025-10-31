यूपी के इस जिले में 325 विद्यालयों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉक नहीं किया आवेदन, DM ने बुलाई बैठक

संवाद सूत्र, गोंडा। पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजना में जिले के 325 शिक्षण संस्थानों की लापरवाही छात्रों की छात्रवृत्ति पर भारी पड़ सकती है। कई विद्यालयों ने अब तक अपनी संस्थान प्रोफाइल लॉक नहीं की है, जबकि आवेदन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि छह नवंबर करीब आ गई है। डीएम प्रियंका निरंजन ने चार नवंबर को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह के अनुसार शिक्षण संस्थानों को प्रोफाइल लाक करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित थी। इसके बावजूद जिले के पूर्वदशम योजना अंतर्गत 593 में से सिर्फ 389 संस्थानों ने प्रोफाइल लॉक किया, जबकि 204 संस्थान अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए।