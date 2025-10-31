Language
    यूपी के इस जिले में 325 विद्यालयों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉक नहीं किया आवेदन, DM ने बुलाई बैठक

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोंडा में 325 विद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन लॉक नहीं करने पर जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई। विद्यालयों की लापरवाही के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में देरी हो सकती है। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके।

    325 विद्यालयों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉक नहीं किया आवेदन।

    संवाद सूत्र, गोंडा। पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजना में जिले के 325 शिक्षण संस्थानों की लापरवाही छात्रों की छात्रवृत्ति पर भारी पड़ सकती है। कई विद्यालयों ने अब तक अपनी संस्थान प्रोफाइल लॉक नहीं की है, जबकि आवेदन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि छह नवंबर करीब आ गई है। डीएम प्रियंका निरंजन ने चार नवंबर को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई है।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह के अनुसार शिक्षण संस्थानों को प्रोफाइल लाक करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित थी। इसके बावजूद जिले के पूर्वदशम योजना अंतर्गत 593 में से सिर्फ 389 संस्थानों ने प्रोफाइल लॉक किया, जबकि 204 संस्थान अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए।

    इसी प्रकार दशमोत्तर योजना में 398 में से 121 संस्थानों ने प्रोफाइल लॉक नहीं किया है। कुल 325 संस्थानों की लापरवाही से हजारों छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

    उन्होंने कहा कि कक्षा 9-10 के 19814 आवेदनों में से सिर्फ 12370 अग्रसारित हुए हैं, जबकि 7122 आवेदन अभी लंबित हैं। कक्षा 11-12 के 17451 आवेदनों में से 10943 अग्रसारित, 69 रिजेक्ट, और 10260 आवेदन अभी लंबित हैं।