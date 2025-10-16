संवाद सूत्र, गोंडा। किसानों को अब साधन सहकारी समितियों से उर्वरक (खाद) व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ फार्मर रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से ही प्राप्त होगा। ऐसा न करने वाले किसान योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। जिले में अभी 2.42 लाख किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है।

जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि वर्तमान में रबी फसलों की बोआई का समय चल रहा है, ऐसे में किसानों को उर्वरक की आवश्यकता होगी। नए नियमों के तहत साधन सहकारी समितियों से खाद उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई है और समिति के सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि खाद वितरण के समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे शीघ्र ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करा लें।

रजिस्ट्री कराने के लिए किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, पंचायत सहायक, लेखपाल, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव या राजकीय कृषि बीज भंडार के कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए किसान को आधार से लिंक मोबाइल नंबर, खतौनी और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होगी, उन्हें ही खाद, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।



नंबर गेम

5.23 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य

2.81 लाख किसानों ने कराई फार्मर रजिस्ट्री

2000 जनसेवा केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री बनने का है दावा





ये होंगे फायदे अभी किसान को किसी ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकार्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा, इससे किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उसने क्रियान्वयन में आसानी होगी। लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में भी सहूलियत होगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों के चिन्हित करने में आसानी होगी।