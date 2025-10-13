Language
    गोंडा में पुलिस की छापेमारी में 2.20 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार 

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    गोंडा जिले में पुलिस ने छापेमारी कर 2.20 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से पटाखे बना रहा था। बरामद पटाखों की कीमत लाखों में बताई जा रही है, जो आगामी त्योहारों के लिए बनाए जा रहे थे। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने छापेमारी कर 2.20 क्विंटल अवैध पटाखा किया बरामद।

    संवाद सूत्र, गोंडा। दैनिक जागरण के 11 अक्टूबर के अंक में यहां भी होता है पटाखों का अवैध भंडारण शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 11 से 19 अक्टूबर तक अवैध पटाखा निर्माण/भंडारण करने वालों के विरुद्ध अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

    सोमवार की सुबह मनकापुर पुलिस ने छापेमारी कर दस गत्ते में भरा दो क्विंटल 20 किलोग्राम विभिन्न प्रकार का पटाखा बरामद किया। पटाखा का अवैध भंडारण करने के आरोपित मनकापुर के मुहल्ला पटेल नगर निवासी लवकुश गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

    फर्रूखाबाद, कानपुर व अयोध्या में विस्फोट की घटना के बाद दैनिक जागरण ने जिले में भी पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी इसमें पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। पटाखा का जिले में आने व उसके भंडारण किए जाने को लेकर मुद्दा उठाया गया था। खबर प्रकाशित हाेने के बाद पुलिस ने सक्रियता बढ़ाई।

    पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर अभियान शुरू किया। सोमवार को मनकापुर के प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह की अगुवाई वाली टीम ने मुहल्ला पटेल नगर स्थित एक मकान में छापेमारी की, जहां से अवैध पटाखा बरामद किया गया।

    क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालीवाल ने कहा कि अवैध पटाखा जब्त करने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।