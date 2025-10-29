Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways News: कोहरे की आशंका के चलते नहीं चलेंगी ये 20 ट्रेनें, रेलवे प्रशासन ने ल‍िया फैसला

    By Pawan Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    Indian Railways: रेलवे प्रशासन ने कोहरे की आशंका के चलते 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों के संचालन में बाधा आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए रेलवे वैकल्पिक व्यवस्था करने में मदद कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, गोंडा। रेलवे प्रशासन (Indian Railways schedule) ने ठंडक शुरू होते ही कोहरे (फॉग) की आशंका को देखते हुए 20 ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। ये एक दिसंबर से 25 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेंगी और कुछ को 12 व 26 दिन के लिए रद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली हमसफर,भागलपुर जम्मू तवी गोरखपुर से आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों के संचालन को दो दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक रद्द कर दिया गया है। काठगोदाम से वाया गोंडा होकर हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस को दिसंबर, जनवरी व फरवरी 2026 तक प्रत्येक मंगलवार नहीं चलेगी।

    काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस को दिसंबर, जनवरी व फरवरी के रविवार को नहीं चलेगी। ग्वालियर-बरौनी मेल का संचालन दिसंबर, जनवरी व फरवरी 2026 के प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार बंद रहेगा। ग्वालियर से बरौनी को भी इस अवधि में मंगलवार व शुक्रवार को निरस्त रहेगी।

    पाटिल पुत्र व हमसफर ट्रेन के संचालन भी प्रभावित रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक पीके अस्थाना ने बताया कि दिसंबर से शुरू होने वाले फाग मौसम को देखते हुए ट्रेनों के फेरो मे कटौती की गई है। (Gonda News)