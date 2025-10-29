संवाद सूत्र, गोंडा। रेलवे प्रशासन (Indian Railways schedule) ने ठंडक शुरू होते ही कोहरे (फॉग) की आशंका को देखते हुए 20 ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। ये एक दिसंबर से 25 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेंगी और कुछ को 12 व 26 दिन के लिए रद किया गया।

गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली हमसफर,भागलपुर जम्मू तवी गोरखपुर से आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों के संचालन को दो दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक रद्द कर दिया गया है। काठगोदाम से वाया गोंडा होकर हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस को दिसंबर, जनवरी व फरवरी 2026 तक प्रत्येक मंगलवार नहीं चलेगी।

काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस को दिसंबर, जनवरी व फरवरी के रविवार को नहीं चलेगी। ग्वालियर-बरौनी मेल का संचालन दिसंबर, जनवरी व फरवरी 2026 के प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार बंद रहेगा। ग्वालियर से बरौनी को भी इस अवधि में मंगलवार व शुक्रवार को निरस्त रहेगी।