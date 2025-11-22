Language
    गाजीपुर में झोपड़ी में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या, अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था मृतक

    By Gopal Singh Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    गाजीपुर में एक युवक की झोपड़ी में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    झोपड़ी में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। सेमरा गांव में शनिवार को अपराह्न करीब दो बजे अपने झोपड़ी में सो रहे युवक की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। इससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गोली युवक के सीने में लगी है। स्थानीय पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के साथ स्वजन व ग्रामीणों से आवश्यक पूछताछ की।

    पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से देर शाम तक कोई तहरीर दी गई थी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है।

    सेमरा गांव के कृपाल यादव का पुत्र निरूपम यादव अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी करता था। कुछ दिन पहले वह परीक्षा दिया था, लेकिन दौड़ नहीं निकल पाया। स्वजन ने बताया कि शनिवार की अपराह्न वह घर के बाहर बने झाेपड़ी में सोया रहा था। इसी बीच किसी ने आकर उसके सीने में गोली मार दिया।

    आवाज सुनकर आनन-फानन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तक तक हमलावर फरार फरार हो गया। स्वजन आनन-फानन इलाज के लिए युवक को लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

    गोली चलने की सूचना पर सूचना पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आनन-फानन मुहम्मदाबाद कोतवाल रामसजन नागर भी दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने मौके को देखा और स्वजन के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

    निरूपम की हत्या से उसकी मां सुभावती देवी, भाई ऋषभ का रो-रोकर बुरा हाल था। स्वजन की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।

    कोतवाल रामसजन नागर ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।