गाजीपुर में झोपड़ी में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या, अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था मृतक

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। सेमरा गांव में शनिवार को अपराह्न करीब दो बजे अपने झोपड़ी में सो रहे युवक की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। इससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गोली युवक के सीने में लगी है। स्थानीय पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के साथ स्वजन व ग्रामीणों से आवश्यक पूछताछ की।

पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से देर शाम तक कोई तहरीर दी गई थी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। सेमरा गांव के कृपाल यादव का पुत्र निरूपम यादव अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी करता था। कुछ दिन पहले वह परीक्षा दिया था, लेकिन दौड़ नहीं निकल पाया। स्वजन ने बताया कि शनिवार की अपराह्न वह घर के बाहर बने झाेपड़ी में सोया रहा था। इसी बीच किसी ने आकर उसके सीने में गोली मार दिया।