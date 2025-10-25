Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजीपुर में छठ पूजा के लिए चावल लेकर आ रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, एक की हालत गंभीर

    By Jitendra Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:21 PM (IST)

    गाजीपुर में छठ पूजा के लिए चावल ला रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। यह हादसा तब हुआ जब वे छठ पूजा की तैयारियों में जुटे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ पूजा के लिए चावल लेकर आ रहे युवक की बस के धक्के से मौत।

    जागरण संवाददाता, नंदगंज (गाजीपुर)। क्षेत्र के कुस्महीकला गांव स्थित यूबीआई की शाखा के समीप शनिवार की सुबह बस के धक्के से शादियाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर खड़वा गांव निवासी 21 वर्षीय आशीष कुमार की मौत हो गई, जबकि बबेड़ी गांव निवासी 18 वर्षीय उसका साथी विवेक कुमार गंभीर रुप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक कुछ दूरी पर बस छोड़कर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी हाेने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भेजवाने के बाद बस को कब्जे में लेकर थाने आई। घायल विवेक का वाराणसी ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

    यूसुफपुर खड़वा गांव निवासी आशीष काफी वर्षों से अपने ननिहाल बबेड़ी में रहकर आईटीआई कर रहा था। छठ पूजा के लिए नया चावल लेने के लिए बाइक से अपने मौसी के घर धरवा गया। साथ में गांव का ही दोस्त विवेक भी था। मौसी के घर से चावल लेने के बाद दोनों बाइक से घर लौटने लगे।

    कुस्महीकला गांव स्थित यूबीआई की शाखा के करीब पहुंचे ही थे कि गाजीपुर से वाराणसी की ओर जा रही तेज रफ्तार सवारी बस सामने से धक्का मार दी। हेलमेट नहीं लगाए होने के चलते आशीष के सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विवेक लहूलुहान हो गया।

    दुर्घटना के बाद लोग बस का पीछा करने लगे तो चालक पकड़े जाने के डर से घटनास्थल से कुछ दूरी पर बस खड़ाकर भाग निकला। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बस को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।

    तीन बहन व दो भाईयों में बड़ा था आशीष

    यूसुफपुर खड़वा गांव निवासी आशीष तीन बहन व दो भाइयों में सबसे बड़ा था। वह पढ़ाई में होनहार था, इस कारण परिवार के लोग उसे पढ़ने के लिए मामा के घर भेज दिए थे। उन्हें क्या पता था कि बेटा असमय ही काल के गाल में समा जाएगा।