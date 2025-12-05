सरकारी ग्रुपों से क्याें लेफ्ट होने लगे सचिव? काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, सीएम तक पहुंचाई मांगें

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सभी ब्लाकों में पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांधकर लगातार पांचवें दिन अपना विरोध जताया। ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आनलाइन उपस्थिति के आदेश एवं अन्य विभागों के कार्य जबरदस्ती कराए जाने से नाराज होकर मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को संबोधित पत्रक सौंपा। सचिव सरकारी ग्रुपों से लेफ्ट होने लगे हैं। 15 दिसंबर को सभी सचिव अपना डोंगल सौंप देंगे।

पंचायत सचिव 1 दिसंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को सचिवों ने विकास खंड कार्यालय पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्राम विकास संगठन के जिलाध्यक्ष बैजनाथ तिवारी ने कहा कि आनलाइन उपस्थिति का आदेश पूर्णतः अव्यावहारिक है। अन्य किसी भी फील्डवर्कर को आनलाइन उपस्थिति का आदेश नहीं दिया गया है।

अतः जब तक यह आदेश वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष सूर्यभानु ने कहा कि पंचायत सचिव पंचायत एवं विकास विभाग के कर्मचारी हैं। उनका कार्य लक्ष्य आधारित है जिसके कारण वह अवकाश के दिनों में भी कार्य करते हैं।

उनसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, समाज कल्याण समेत अनेक विभागों के कार्य जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। भय का वातावरण तैयार कर हम लोगों से कार्य कराया जा रहा है। सचिव मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सचिव संगठन किसी भी सूरत में सचिवों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा।

अभी हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। सभी शासकीय ग्रुपों से लेफ्ट होने के उपरांत आंदोलन के अगले चरण में 15 दिसंबर को अपना डोंगल सहायक विकास अधिकारी पंचायत के यहां जमा कर देंगे। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो पूर्णरूपेण कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

विकासखंड भांवरकोल में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष सूर्य भान राय ने की। खंड विकास अधिकारी महेंद्र प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन दिया गया।राजकुमार यादव, ज्ञानेंद्र यादव, बृजेश कुमार, शशिकांत, पिंटू सरोज, महताब आलम, नीतू सिंह, देवांग सिंह, हरिओम कनौजिया, रवि प्रकाश यादव, शिवाजी पटेल, पंकज आदि सचिव उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम विकास अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लाक मुख्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार राय को मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा तथा जल्द समाधान की मांग की।