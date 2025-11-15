गाजीपुर में गंगा-गोमती संगम पर मिला सब्जी व्यापारी का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खरौना गांव स्थित गंगा-गोमती संगम तट पर शनिवार की सुबह गाजीपुर शहर के एक युवा सब्जी व्यापारी नीरज गुप्ता का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शहर के मिश्र बाजार निवासी अमरनाथ के 30 वर्षीय पुत्र नीरज गुप्ता का शव गोमती नदी किनारे औंधे मुंह पड़ा देख नाविकों ने पुलिस को सूचना दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर पहुंचे सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने शव को कब्जे में लेकर स्वजनों को बुलाकर पहचान कराई। जिंस, पैंट-शर्ट व जैकेट पहने नीरज की जेब से कुछ पैसे और बाइक की चाभी बरामद हुई। नीरज के भाई संजय के अनुसार बुधवार की रात दुकान बंद करने के बाद नीरज अचानक घर से निकल गया था। गुरुवार को दिनभर खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर बताया कि नीरज के मोबाइल की अंतिम लोकेशन सिधौना में मिली थी, जिसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया। शनिवार की सुबह संगम के पास गोमती किनारे शव मिलने पर स्वजन ने उसकी पहचान की