गाजीपुर में गंगा-गोमती संगम पर मिला सब्जी व्यापारी का शव, हत्या की आशंका
गाजीपुर के खरौना गांव में गंगा-गोमती संगम तट पर सब्जी व्यापारी नीरज गुप्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। नीरज बुधवार रात से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीरज के परिवार में पत्नी और एक बेटी है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खरौना गांव स्थित गंगा-गोमती संगम तट पर शनिवार की सुबह गाजीपुर शहर के एक युवा सब्जी व्यापारी नीरज गुप्ता का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शहर के मिश्र बाजार निवासी अमरनाथ के 30 वर्षीय पुत्र नीरज गुप्ता का शव गोमती नदी किनारे औंधे मुंह पड़ा देख नाविकों ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंचे सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने शव को कब्जे में लेकर स्वजनों को बुलाकर पहचान कराई। जिंस, पैंट-शर्ट व जैकेट पहने नीरज की जेब से कुछ पैसे और बाइक की चाभी बरामद हुई।
नीरज के भाई संजय के अनुसार बुधवार की रात दुकान बंद करने के बाद नीरज अचानक घर से निकल गया था। गुरुवार को दिनभर खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर बताया कि नीरज के मोबाइल की अंतिम लोकेशन सिधौना में मिली थी, जिसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया। शनिवार की सुबह संगम के पास गोमती किनारे शव मिलने पर स्वजन ने उसकी पहचान की
नीरज की शादी चार वर्ष पूर्व सोनी से हुई थी। उसकी तीन वर्ष की बेटी परी है। वह चार भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। भाई संजय ने नीरज की साजिशन हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर देने की बात कही। खानपुर एसओ राजीव पांडेय ने बताया कि नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज है, इसलिए पोस्टमार्टम सहित अन्य समस्त कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
