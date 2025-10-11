UPPSC PCS 2025: जिले में 12 अक्टूबर को 25 केंद्रों पर होगी परीक्षा, अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा आज रविवार को दो सत्रों में होगी। जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 25 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, चार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, आठ जोनल मजिस्ट्रेट, 25 केंद्र व्यवस्थापक और 25 सह केंद्र व्यवस्थापक तैनात हैं।

परीक्षा के दो सत्र होंगे: सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे और दोपहर 02.30 बजे से 04.30 बजे तक। दोनों पालियों में कुल 10,872 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने परीक्षा की तैयारियों की अंतिम समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ आयोजित होगी। सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण करना होगा।

उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, सीसीटीवी, प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट के गोपनीय बंडल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, परीक्षा की सुचिता भंग करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।