Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPSC PCS 2025: जिले में 12 अक्टूबर को 25 केंद्रों पर होगी परीक्षा, अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

    By Shivanand Rai Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस परीक्षा 2025 आगामी 12 अक्टूबर को जिले के 25 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिले में 25 केंद्रों पर होगी लोक सेवा आयोग परीक्षा।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा आज रविवार को दो सत्रों में होगी। जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 25 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, चार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, आठ जोनल मजिस्ट्रेट, 25 केंद्र व्यवस्थापक और 25 सह केंद्र व्यवस्थापक तैनात हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा के दो सत्र होंगे: सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे और दोपहर 02.30 बजे से 04.30 बजे तक। दोनों पालियों में कुल 10,872 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

    जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने परीक्षा की तैयारियों की अंतिम समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ आयोजित होगी। सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण करना होगा।

    उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, सीसीटीवी, प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट के गोपनीय बंडल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, परीक्षा की सुचिता भंग करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

    अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को परीक्षा के दिन सुबह से शाम तक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा नकल-रहित, सुचितापूर्ण और नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी।

    इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, एसपी सिटी, जिला विद्यालय निरीक्षक, परियोजना निदेशक और सभी सेक्टर-स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे।