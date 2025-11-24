यूपी में SIR ने पकड़ी रफ्तार, लास्ट डेट तय होते ही मतदाताओं ने गणना फॉर्म भरने में दिखाई तेजी
उत्तर प्रदेश में एसआईआर ने गति पकड़ी है। अंतिम तिथि तय होने के बाद मतदाताओं ने गणना फॉर्म भरने में तेजी दिखाई। अंतिम तिथि नजदीक आते ही मतदाताओं में फॉर्म भरने की सक्रियता बढ़ गई है। अधिकारी भी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्पर हैं। मतदाताओं की तत्परता चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के उत्साह को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को लेकर खानपुर और कासिमाबाद दोनों जगहों पर सोमवार को जोर-शोर से फॉर्म सत्यापन का कार्य जारी रहा। ग्राम पंचायत कार्यालयों पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचकर फॉर्म जमा करते दिखे।
खानपुर के सिधौना में बूथ संख्या 63 के बीएलओ जितेंद्र पांडेय और 64 के श्रवण कुमार ने बताया कि एसआईआर फॉर्म में केवल नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता-पिता का नाम और पासपोर्ट साइज फोटो भरना है। कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है।
बीडीओ सैदपुर धर्मेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि दिसंबर तक फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। जिन्होंने फॉर्म नहीं दिया, उनका वोट कट सकता है। इधर कासिमाबाद ब्लाक मुख्यालय पर एसडीएम लोकेश कुमार ने जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अभियान की समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि विधानसभा के 4,24,052 मतदाताओं के लिए 8,48,104 प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 84,000 प्रपत्र जमा हुए हैं। एसडीएम ने एईआरओ व बीडीओ कासिमाबाद के कार्य की सराहना की, जबकि धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी।
एसडीएम ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न हो, इसके लिए माइक्रो लेवल पर टीमें तैनात हैं। फॉर्म जमा नहीं करने वालों का सत्यापन पूर्ति निरीक्षक, पंचायत सचिव और लेखपाल के माध्यम से कराया जाएगा।
प्रशासन ने दोनों जगहों से अपील की है कि मतदाता बिना देरी फॉर्म जमा कर दें, ताकि सूची समय पर अद्यतन की जा सके। इस दौरान मतदाताओं से कई दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं।
