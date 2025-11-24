यूपी में SIR ने पकड़ी रफ्तार, लास्ट डेट तय होते ही मतदाताओं ने गणना फॉर्म भरने में दिखाई तेजी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को लेकर खानपुर और कासिमाबाद दोनों जगहों पर सोमवार को जोर-शोर से फॉर्म सत्यापन का कार्य जारी रहा। ग्राम पंचायत कार्यालयों पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचकर फॉर्म जमा करते दिखे।

खानपुर के सिधौना में बूथ संख्या 63 के बीएलओ जितेंद्र पांडेय और 64 के श्रवण कुमार ने बताया कि एसआईआर फॉर्म में केवल नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता-पिता का नाम और पासपोर्ट साइज फोटो भरना है। कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है।

बीडीओ सैदपुर धर्मेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि दिसंबर तक फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। जिन्होंने फॉर्म नहीं दिया, उनका वोट कट सकता है। इधर कासिमाबाद ब्लाक मुख्यालय पर एसडीएम लोकेश कुमार ने जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अभियान की समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि विधानसभा के 4,24,052 मतदाताओं के लिए 8,48,104 प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 84,000 प्रपत्र जमा हुए हैं। एसडीएम ने एईआरओ व बीडीओ कासिमाबाद के कार्य की सराहना की, जबकि धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी।