SIR in UP: SDM ने बीएलओ और राजनीतिक दलों के साथ खंगाली ASD मतदाता सूची, नया डाटा अपलोड करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 55 प्रतिशत लोगों के नामों की जांच के लिए रविवार को लूर्दस कांवेट स्कूल में 16 वार्डों के बीएलओ सहित बीएलए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सभासदों, कोटेदारों व तहसीलदार संग एसडीएम सदर रवीश गुप्ता ने कैंप का आयोजन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नाम जारी किए। इस दौरान 50 बीएलओ को डाटा नियमित कराया गया। सोमवार तक सभी को अपना नवीन डाटा अपलोड करना होगा। क्या है एएसडी मतदाता एएसडी शब्द का अर्थ है अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत। इस सूची के नाम एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। मतदाताओं के लिए अपने नामों का सत्यापन आसान बनाने के लिए कैंप लगाया गया। अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम आनलाइन पोस्ट किया जाएगा।