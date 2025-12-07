Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: SDM ने बीएलओ और राजनीतिक दलों के साथ खंगाली ASD मतदाता सूची, नया डाटा अपलोड करने का निर्देश

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    गाजीपुर में एसडीएम ने बीएलओ और राजनीतिक दलों के साथ एएसडी मतदाता सूची की समीक्षा की। मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर करने और नए मतदाताओं का डाटा अपलो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीएलओ, बीएलए व राजनीतिक दलों संग एसडीएम ने खंगाला एएसडी मतदाता सूची।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 55 प्रतिशत लोगों के नामों की जांच के लिए रविवार को लूर्दस कांवेट स्कूल में 16 वार्डों के बीएलओ सहित बीएलए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सभासदों, कोटेदारों व तहसीलदार संग एसडीएम सदर रवीश गुप्ता ने कैंप का आयोजन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नाम जारी किए। इस दौरान 50 बीएलओ को डाटा नियमित कराया गया। सोमवार तक सभी को अपना नवीन डाटा अपलोड करना होगा।

    क्या है एएसडी मतदाता

    एएसडी शब्द का अर्थ है अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत। इस सूची के नाम एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। मतदाताओं के लिए अपने नामों का सत्यापन आसान बनाने के लिए कैंप लगाया गया। अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम आनलाइन पोस्ट किया जाएगा।

    लोग ऑनलाइन जांच कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची के पहले मसौदे में शामिल है या नहीं। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है, तो संभवतः यह एएसडी सूची में होगा, जिसकी जांच जिला मतदान कार्यालय में की जा सकती है। एएसडी सूची जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी।