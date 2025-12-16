यूपी में अब अंडों की होगी कड़ी जांच, खतरनाक एंटीबायोटिक की आशंका पर विभाग को सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अंडे का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बेहद अहम है। अंडों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक नाइट्रोफुरन के संभावित अवशेष मिलने की रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को पोल्ट्री व्यवसाय की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एफएसएसएआई ने इसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम मानते हुए ब्रांडेड और खुले बाजार दोनों तरह के अंडों की सैंपलिंग और लैब जांच कराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए जनपद में बुधवार से अभियान चलाया जाएगा। पशुओं को मिलेगी सस्ती दवा, हर ब्लाक में खुलेंगे पशु औषधि केंद्र गाजीपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की तर्ज पर अब पशुपालन विभाग भी पशुओं के लिए विशेष पशु औषधि केंद्र खोलने जा रहा है। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद जिले के सभी 16 विकास खंडों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

इस योजना के लागू होने से पशुपालक कम पैसों में आसानी से पशुओं का इलाज करा सकेंगे। अब तक जिले के सात लाख पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए निजी दुकानों और क्लीनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां दवाएं महंगी मिलती हैं।