खलीलाबाद से कपड़ा खरीदकर आ रहे व्यापारियों की कार पेड़ से टकराई, दो की मौत

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खलीलाबाद से कंबल और कपड़ा खरीदकर जखनियां लौट रहे व्यापारियों की कार आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भुजही मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतकों की पहचान शशि सिंह पुत्र रामजन्म सिंह, निवासी ग्राम सेमऊर थाना भुड़कुड़ा तथा सिद्दीकी पुत्र हाशिम, निवासी दुल्लहपुर के रूप में हुई है। दुर्घटना में तौफिक पुत्र हाशिम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं कार चालक मनु कुशवाहा इस हादसे में सुरक्षित बच गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे शशि सिंह और सिद्दीकी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।