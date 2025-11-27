जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सादात रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बापू इंटर कालेज की एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं इस दौरान दो अन्‍य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजने के साथ ही पर‍िजनों से संपर्क कर रही है।

हादसे की जानकारी होने के बाद व‍िद्यालय प्रबंधन को भी पुल‍िस ने सूच‍ित क‍िया है। परि‍जन जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे तो घायलों को अस्‍पताल भेजा गया है। पुल‍िस के अनुसार घटना सादात रेलवे स्‍टेशन की है जहां पर छात्रा ट्रेन की जद में आने से कट गई जबक‍ि दो अन्‍य ही हालत गंभीर बनी हुई है।

मृतक पायल राजभर बापू इंटर कालेज की 11वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा है। नगर के वार्ड छः निवासी नन्दू राजभर की पुत्री के रूप में श‍िनाख्‍त की गई है। वहीं अन्य घायल छात्राओं के घर के बारे में पुल‍िस पता कर रही है।