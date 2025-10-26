Language
    गोमती नदी में छठ घाट पर डूबने से बालक की दर्दनाक मौत, तीन बच्चियों को निकाला गया बाहर 

    By Vindeshwari Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    गाजीपुर में छठ पूजा के दौरान गोमती नदी में डूबने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तीन बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दुखद घटना से इलाके में शोक की लहर है।

    गोमती नदी में डूबने से बालक की मौत।

    जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। अमेहता गांव के पास गोमती नदी में रविवार की सुबह अनुराग मिश्रा के आठ वर्षीय पुत्र अविरल मिश्रा उर्फ नमन डूब गया। घटना उस समय हुई जब छठ घाट पर महिलाएं बेदी बनाने गई थीं और उसी समय गांव के छह छोटे बच्चे नदी में खेल रहे थे। अविरल अपनी दस वर्षीय बड़ी बहन के साथ नदी में नहाने उतर गया।

    गोमती नदी में पानी के दबाव और कीचड़ के कारण बच्चे धंसने लगे। किनारे बेदी बना रही महिलाएं बच्चों की चीख-पुकार सुनकर मदद के लिए चिल्लाईं। पास खड़े विशाल यादव और उनके मित्रों ने नदी में फंसी तीन बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद बच्चों के बताने पर लोग अविरल की तलाश में जुटे। करीब तीन घंटे की खोज के बाद, नदी के घटनास्थल से लगभग 50 मीटर दूर अविरल का शव मिला।

    अविरल राधिका रूरल स्कूल, बभनौली में कक्षा दो का छात्र था। मृतक के एकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां नेहा बेहोश हो गई। छठ पूजन की तैयारी करने आई महिलाओं और स्वजन में शोक की लहर दौड़ गई, और लोग अपने बच्चों को नदी से दूर घरों की ओर रवाना करने लगे।

    थानाध्यक्ष खानपुर राजीव पांडेय ने छठ व्रती और नदियों किनारे पूजन करने वाले परिवारों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों सहित गहरे पानी में न उतरें। इसके अलावा, ग्रामीण इलाके के सभी ग्राम प्रधानों को अमृत सरोवर और अन्य जलाशयों पर प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है।