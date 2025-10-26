गोमती नदी में छठ घाट पर डूबने से बालक की दर्दनाक मौत, तीन बच्चियों को निकाला गया बाहर 

जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। अमेहता गांव के पास गोमती नदी में रविवार की सुबह अनुराग मिश्रा के आठ वर्षीय पुत्र अविरल मिश्रा उर्फ नमन डूब गया। घटना उस समय हुई जब छठ घाट पर महिलाएं बेदी बनाने गई थीं और उसी समय गांव के छह छोटे बच्चे नदी में खेल रहे थे। अविरल अपनी दस वर्षीय बड़ी बहन के साथ नदी में नहाने उतर गया।

गोमती नदी में पानी के दबाव और कीचड़ के कारण बच्चे धंसने लगे। किनारे बेदी बना रही महिलाएं बच्चों की चीख-पुकार सुनकर मदद के लिए चिल्लाईं। पास खड़े विशाल यादव और उनके मित्रों ने नदी में फंसी तीन बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद बच्चों के बताने पर लोग अविरल की तलाश में जुटे। करीब तीन घंटे की खोज के बाद, नदी के घटनास्थल से लगभग 50 मीटर दूर अविरल का शव मिला।

अविरल राधिका रूरल स्कूल, बभनौली में कक्षा दो का छात्र था। मृतक के एकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां नेहा बेहोश हो गई। छठ पूजन की तैयारी करने आई महिलाओं और स्वजन में शोक की लहर दौड़ गई, और लोग अपने बच्चों को नदी से दूर घरों की ओर रवाना करने लगे।