गाजीपुर में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, दो टुकड़ों में कटा चेहरा

जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। गोमती रेलवे पुल से नीचे गिरकर ट्रेन यात्रा कर रहे देवराज मद्देशिया की मौत हो गई। मऊ जिले के मोहम्मदपुर क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मुन्ना कुमार का 20 वर्षीय पुत्र देवराज मद्देशिया ट्रेन से यात्रा करने के दौरान औड़िहार से वाराणसी की ओर जा रहे ट्रेन से गोमती नदी के पुल से नीचे गिर पड़े।

गोमती नदी के किनारे जमीन पर गिरे युवक का चेहरा दो टुकड़ों में कट गया है। जिंस पैंट शर्ट जैकेट पहने हुए युवक ट्रेन में सफर कर रहा था। सिधौना पुलिस चौकी इंचार्ज कमल भूषण राय ने शव की पहचान उसके जेब से मिले आधारकार्ड से की।