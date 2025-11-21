Language
    गाजीपुर में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, दो टुकड़ों में कटा चेहरा

    By Vindeshwari Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    गाजीपुर में एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें एक युवक चलती ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। इस दुर्घटना में युवक का चेहरा बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया, जिससे उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

    जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। गोमती रेलवे पुल से नीचे गिरकर ट्रेन यात्रा कर रहे देवराज मद्देशिया की मौत हो गई। मऊ जिले के मोहम्मदपुर क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मुन्ना कुमार का 20 वर्षीय पुत्र देवराज मद्देशिया ट्रेन से यात्रा करने के दौरान औड़िहार से वाराणसी की ओर जा रहे ट्रेन से गोमती नदी के पुल से नीचे गिर पड़े।

    गोमती नदी के किनारे जमीन पर गिरे युवक का चेहरा दो टुकड़ों में कट गया है। जिंस पैंट शर्ट जैकेट पहने हुए युवक ट्रेन में सफर कर रहा था। सिधौना पुलिस चौकी इंचार्ज कमल भूषण राय ने शव की पहचान उसके जेब से मिले आधारकार्ड से की।

    शव का पहचान होने के बाद पुलिसकर्मियों ने स्वजन से संपर्क किया। स्वजन ने बताया कि देवराज मऊ स्टेशन से सुबह इंटरसिटी ट्रेन में चढ़कर वाराणसी जा रहा था। तीन भाइयों के सबसे छोटा देवराज वाराणसी में नौकरी की तलाश में जगह-जगह घूम रहा था। पिता मुन्ना कुमार मुंबई में नौकरी करते है।