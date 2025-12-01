गाजीपुर में कटरे में सो रहे युवक की जलकर दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम
गाजीपुर में एक दुखद घटना में एक युवक की कटरे में सोते समय जलकर मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
जागरण संवाददाता, करीमुद्दीनपुर (गाजीपुर)। ग्राम सभा राजापुर के सरायगंधु गांव में सोमवार सुबह कटरे के अंदर सो रहे 19 वर्षीय प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।
सरायगंधु गांव निवासी स्व. कन्हैया यादव का बड़ा पुत्र प्रिंस अपने चचेरे भाई विकास यादव के साथ जयमाल सेट लगाने और सजावट के कार्य में मजदूरी करता था। बीती रात करीब तीन बजे दोनों एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौटे थे।
कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रिंस ने गांव के पूरब स्थित सतही कटरे में सामान रखकर शटर बंद किया और वहीं अंदर सो गया। वहीं बाइक रखने की जगह न होने के कारण उसका चचेरा भाई विकास घर चला गया। इसी दौरान रात में किसी समय कटरे के भीतर आग लग गई।
सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा। लोगों ने किसी तरह शटर खोला तो अंदर प्रिंस का शरीर पूरी तरह झुलसा हुआ मिला। उसकी मौत की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए।
स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार पटेल ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
घर का कमाऊ बेटा था प्रिंस
नौजवान और कमाऊ बेटे की मौत से मां राजवती देवी तो मानो स्तब्ध थी, अब आगे क्या होगा घर कैसे चलेगा। मृतक के परिवार में मां रजवती देवी, छोटा भाई अभिषेक यादव, बहन लक्ष्मी यादव व आरती यादव है। बहन आरती की शादी हो चुकी है। पांच वर्ष पूर्व पिता की मौत हो गई थी।
किशोरावस्था से ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्रिंस के ही कंधों पर थी। वह अविवाहित था। छोटे भाई व व बहन लक्ष्मी के विवाह की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर था। ग्राम प्रधान अश्वनी राय ने बताया कि युवक काफी गरीब परिवार से है। परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर हर संभव प्रयास होगा।
