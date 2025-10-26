गाजीपुर में मां संग वेदी पूजने गई बालिका समेत दो गंगा में डूबे, एक शव बरामद
गाजीपुर के नरायण घाट पर छठ पूजा से पहले गंगा में स्नान करते समय दो बच्चे डूब गए। 12 वर्षीय गायत्री और 11 वर्षीय रोहन राजभर गहरे पानी में चले गए। गोताखोरों ने रोहन का शव बरामद कर लिया है, जबकि गायत्री की तलाश जारी है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जागरण संवाददाता, गहमर (गाजीपुर)। नरायणघाट पर छठ पूजा से पूर्व वेदी पूजने गई 12 वर्षीय गायत्री और 11 वर्षीय रोहन राजभर रविवार को गंगा में स्नान करते समय डूब गए। गोताखोरों ने लगभग एक घंटे की मेहनत के बाद रोहन का शव बरामद किया, जबकि गायत्री का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है।
एक ही गांव के दो बच्चों की गंगा में डूबने की घटना से उनके परिवारों में शोक का माहौल है। पुलिस लगातार गोताखोरों के माध्यम से गायत्री की तलाश कर रही है। गहमर के गोविंद राय पट्टी निवासी खरपत्तू राजभर की पत्नी पुष्पा देवी छठ पूजा के लिए रविवार की दोपहर लगभग डेढ़ बजे नरायण घाट पहुंचीं। उनके साथ पड़ोसी स्व. परशुराम राजभर का पुत्र रोहन और उनकी बेटी गायत्री भी गई थीं।
पुष्पा देवी जब वेदी पूजन में व्यस्त थीं, तब दोनों बच्चे गंगा में स्नान करने लगे। अचानक गहराई में जाने के कारण गायत्री डूबने लगी। यह देखकर रोहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी डूब गया। मां के सामने अपनी बेटी और पड़ोसी के बेटे का डूबना देख पुष्पा देवी चीखने लगीं।
कुछ ही समय में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सेवराई के एसडीएम संजय यादव और गहमर के कोतवाल दीनदयाल पांडेय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद रोहन का शव बरामद किया गया। इस दुखद घटना ने पूरे गांव में मातम छा दिया है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं और परिवारों में शोक का माहौल है।
गंगा में डूबने की यह घटना छठ पूजा से एक दिन पूर्व हुई, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने गायत्री की खोज के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने भी इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी ने मिलकर गायत्री की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की है।
