Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP के इस जिले में गंगा में डूबने से तीन लड़कियों की मौत, इस गलती से मातम में बदलीं दीवाली की खुशियां

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    रविवार को लीलापुर अमवाघाट पर स्नान के दौरान तीन लड़कियां डूब गईं, जबकि चार लोगों को बचा लिया गया। एनडीआरएफ ने तीनों के शव बरामद किए। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की थी।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। लीलापुर अमवाघाट पर रविवार को स्नान करते समय तीन लड़कियां डूब गईं, जबकि महिला सहित चार को लोगों ने बचा लिया। एनडीआरएफ ने तीनों के शव को ढूंढ निकाला। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूनम पुत्री रामबचन यादव ( 18), रोली यादव पुत्री राजदेव यादव ( 16), खुशी पुत्री बबलू यादव (14) निवासिनी रामजनपुर सहित सात लड़कियां व एक महिला गंगा नदी में नहाने गई थी। गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों डूबने लगीं। गांव की अन्य महिलाओं व लड़कियों ने डूबते देख शोर मचाया।

    एक दूसरे को बचाने अन्य भी सातों लड़कियां गहरे पानी में चली गईं। बचाने पहुंचीं महिला भी डूबने लगी। चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद बलराम निषाद व अन्य ने महिला सहित चार को बचाया। जबकि उक्त तीनों डूब गईं। पुलिज़ व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच कर तीनों की तलाश कराने में जुट गए। कई घँटे बाद एनडीआरएफ ने तीनों के शव को निकाला।