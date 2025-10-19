UP के इस जिले में गंगा में डूबने से तीन लड़कियों की मौत, इस गलती से मातम में बदलीं दीवाली की खुशियां

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। लीलापुर अमवाघाट पर रविवार को स्नान करते समय तीन लड़कियां डूब गईं, जबकि महिला सहित चार को लोगों ने बचा लिया। एनडीआरएफ ने तीनों के शव को ढूंढ निकाला। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पूनम पुत्री रामबचन यादव ( 18), रोली यादव पुत्री राजदेव यादव ( 16), खुशी पुत्री बबलू यादव (14) निवासिनी रामजनपुर सहित सात लड़कियां व एक महिला गंगा नदी में नहाने गई थी। गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों डूबने लगीं। गांव की अन्य महिलाओं व लड़कियों ने डूबते देख शोर मचाया।