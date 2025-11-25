SIR in UP: एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर दस BLO सम्मानित, SDM ने कई बूथों का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र-375 गाजीपुर के टॉप 10 बीएलओ को उप जिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता ने सम्मानित किया। उप जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय शिकारपुर के बीएलओ दिनेश यादव, प्रा विद्यालय शराय शरीफ के आनंद कुमार, प्राथमिक विद्यालय जंगीपुर के बीएलओ प्रमोद कुमार गौतम और प्राथमिक विद्यालय लालनपुर की बीएलओ गीता यादव ने समय से काम पूरा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, इंटर कॉलेज करंडा पश्चिम छोर के बीएलओ निधि गुप्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारी पचंदेवरा दक्षिण छोर के बी एल ओ अनुराग पाण्डेय, उच्च प्राथमिक विद्यालय देवसिंघा छोर, के बीएलओ माला कुमारी बिन्द, प्राथमिक विद्यालय रठौली के बीएलओ पंकज कुमार यादव, प्राथमिक विद्यालय नवापुरा कमपोजिट की बीएलओ सोमारी देवी एवं कमपोजिट विद्यालय कुर्था की बीएलओ अन्नू सिंह ने अपने बूथ के मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर समयबद्ध तरीके से प्रपत्र एकत्रित किए।

उन्हें बीएलओ ऐप पर पूर्णतः डिजिटाइज कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उनके इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उप जिलाअधिकारी सदर रवीश गुप्ता ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उप जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बीएलओ एवं संबंधित कार्मिक आपसी समन्वय के साथ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर निर्धारित समयसीमा में उनका शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें। एसआईआर फॉर्म में बीएलओ का सहयोग करें सभासद दिलदारनगर में नपं सभागार में मंगलवार को सेवराई तहसीलदार सुनील कुमार ने सभासदों संग बैठक कर एसआईआर फॉर्म के बारे में जानकारी ली। तहसीलदार ने एसआईआर फॉर्म भरने के कार्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि समय कम है इसलिए सभी सभासद बीएलओ का पूर्ण सहयोग करें।

जिन मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है या उन्हें फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे सभी लोग बीएलओ से तुरंत संपर्क कर फार्म ले और जल्द से जल्द उनका फार्म भरवाया जाए। ईओ संतोष कुमार, एसबीएम गौतम बुद्ध, सभासद इमरान खान, दीपक गुप्ता, प्रतिनिधि रमेश गुप्ता, मिथिलेश यादव उपस्थित रहे।

एसडीएम ने कई बूथों का किया निरीक्षण कासिमाबाद में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का आकलन करने के लिए ईआरओ एवं उपजिलाधिकारी लोकेश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सोनबरसा, बारापुर, खेताबपुर, हब्बीपुर, मरदह, मटेंहू, सरार उर्फ हैदरगंज, सिंगेरा समेत कई बूथों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।